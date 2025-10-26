- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
200
Profit Trade:
149 (74.50%)
Loss Trade:
51 (25.50%)
Best Trade:
678.36 USD
Worst Trade:
-346.12 USD
Profitto lordo:
10 303.14 USD (10 769 pips)
Perdita lorda:
-3 039.27 USD (7 701 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (1 443.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 515.08 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
9.92
Long Trade:
101 (50.50%)
Short Trade:
99 (49.50%)
Fattore di profitto:
3.39
Profitto previsto:
36.32 USD
Profitto medio:
69.15 USD
Perdita media:
-59.59 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-578.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-578.45 USD (8)
Crescita mensile:
5.42%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.42 USD
Massimale:
732.02 USD (0.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|54
|USDCAD
|41
|USDCHF
|24
|NZDUSD
|18
|EURNZD
|18
|EURAUD
|16
|AUDCAD
|16
|AUDUSD
|13
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|2.5K
|USDCAD
|-45
|USDCHF
|533
|NZDUSD
|493
|EURNZD
|794
|EURAUD
|2.1K
|AUDCAD
|618
|AUDUSD
|202
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|205
|USDCAD
|756
|USDCHF
|-2.3K
|NZDUSD
|286
|EURNZD
|1.4K
|EURAUD
|1.8K
|AUDCAD
|501
|AUDUSD
|523
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +678.36 USD
Worst Trade: -346 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +1 443.06 USD
Massima perdita consecutiva: -578.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
