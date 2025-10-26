SegnaliSezioni
GFEdge LTD
Gabriele Finocchi

GFEdge LTD

Gabriele Finocchi
0 recensioni
16 settimane
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
200
Profit Trade:
149 (74.50%)
Loss Trade:
51 (25.50%)
Best Trade:
678.36 USD
Worst Trade:
-346.12 USD
Profitto lordo:
10 303.14 USD (10 769 pips)
Perdita lorda:
-3 039.27 USD (7 701 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (1 443.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 515.08 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
9.92
Long Trade:
101 (50.50%)
Short Trade:
99 (49.50%)
Fattore di profitto:
3.39
Profitto previsto:
36.32 USD
Profitto medio:
69.15 USD
Perdita media:
-59.59 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-578.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-578.45 USD (8)
Crescita mensile:
5.42%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.42 USD
Massimale:
732.02 USD (0.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 54
USDCAD 41
USDCHF 24
NZDUSD 18
EURNZD 18
EURAUD 16
AUDCAD 16
AUDUSD 13
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 2.5K
USDCAD -45
USDCHF 533
NZDUSD 493
EURNZD 794
EURAUD 2.1K
AUDCAD 618
AUDUSD 202
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 205
USDCAD 756
USDCHF -2.3K
NZDUSD 286
EURNZD 1.4K
EURAUD 1.8K
AUDCAD 501
AUDUSD 523
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +678.36 USD
Worst Trade: -346 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +1 443.06 USD
Massima perdita consecutiva: -578.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

