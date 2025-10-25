SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GOLD XM 329
Cun Qiang Fan

GOLD XM 329

Cun Qiang Fan
0 inceleme
18 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 144%
XMGlobal-Real 251
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 573
Kârla kapanan işlemler:
2 236 (86.90%)
Zararla kapanan işlemler:
337 (13.10%)
En iyi işlem:
56.45 USD
En kötü işlem:
-17.42 USD
Brüt kâr:
1 476.03 USD (617 124 pips)
Brüt zarar:
-775.50 USD (516 161 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
55 (11.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
61.03 USD (6)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.11%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
487
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
13.67
Alış işlemleri:
2 573 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
0.27 USD
Ortalama kâr:
0.66 USD
Ortalama zarar:
-2.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-41.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-51.24 USD (4)
Aylık büyüme:
50.40%
Yıllık tahmin:
611.47%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37.73 USD
Maksimum:
51.24 USD (8.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.27% (41.99 USD)
Varlığa göre:
0.16% (2.06 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDm# 2573
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDm# 701
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDm# 101K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +56.45 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +11.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.99 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 251" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.25 01:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 01:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
