- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 573
Kârla kapanan işlemler:
2 236 (86.90%)
Zararla kapanan işlemler:
337 (13.10%)
En iyi işlem:
56.45 USD
En kötü işlem:
-17.42 USD
Brüt kâr:
1 476.03 USD (617 124 pips)
Brüt zarar:
-775.50 USD (516 161 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
55 (11.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
61.03 USD (6)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.11%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
487
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
13.67
Alış işlemleri:
2 573 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
0.27 USD
Ortalama kâr:
0.66 USD
Ortalama zarar:
-2.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-41.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-51.24 USD (4)
Aylık büyüme:
50.40%
Yıllık tahmin:
611.47%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37.73 USD
Maksimum:
51.24 USD (8.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.27% (41.99 USD)
Varlığa göre:
0.16% (2.06 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|2573
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLDm#
|701
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLDm#
|101K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +56.45 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +11.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.99 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 251" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok