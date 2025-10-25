SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GOLD XM 329
Cun Qiang Fan

GOLD XM 329

Cun Qiang Fan
0 recensioni
18 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 144%
XMGlobal-Real 251
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 573
Profit Trade:
2 236 (86.90%)
Loss Trade:
337 (13.10%)
Best Trade:
56.45 USD
Worst Trade:
-17.42 USD
Profitto lordo:
1 476.03 USD (617 124 pips)
Perdita lorda:
-775.50 USD (516 161 pips)
Vincite massime consecutive:
55 (11.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
61.03 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.11%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
487
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
13.67
Long Trade:
2 573 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.90
Profitto previsto:
0.27 USD
Profitto medio:
0.66 USD
Perdita media:
-2.30 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-41.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.24 USD (4)
Crescita mensile:
50.40%
Previsione annuale:
611.47%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.73 USD
Massimale:
51.24 USD (8.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.27% (41.99 USD)
Per equità:
0.16% (2.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 2573
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 701
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 101K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +56.45 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +11.01 USD
Massima perdita consecutiva: -41.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 251" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.25 01:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 01:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
