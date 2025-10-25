SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GOLD XM 329
Cun Qiang Fan

GOLD XM 329

Cun Qiang Fan
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 144%
XMGlobal-Real 251
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 573
Bénéfice trades:
2 236 (86.90%)
Perte trades:
337 (13.10%)
Meilleure transaction:
56.45 USD
Pire transaction:
-17.42 USD
Bénéfice brut:
1 476.03 USD (617 124 pips)
Perte brute:
-775.50 USD (516 161 pips)
Gains consécutifs maximales:
55 (11.01 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
61.03 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.83%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
487
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
13.67
Longs trades:
2 573 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.90
Rendement attendu:
0.27 USD
Bénéfice moyen:
0.66 USD
Perte moyenne:
-2.30 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-41.99 USD)
Perte consécutive maximale:
-51.24 USD (4)
Croissance mensuelle:
49.55%
Prévision annuelle:
601.27%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
37.73 USD
Maximal:
51.24 USD (8.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.27% (41.99 USD)
Par fonds propres:
0.16% (2.06 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLDm# 2573
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLDm# 701
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLDm# 101K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +56.45 USD
Pire transaction: -17 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +11.01 USD
Perte consécutive maximale: -41.99 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 251" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.25 16:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 14:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 13:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 01:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 01:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.