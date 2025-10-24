SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / K4 Scalp Dolar
Maicon Lazier Reichel

K4 Scalp Dolar

Maicon Lazier Reichel
0 inceleme
44 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 -3%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
735
Kârla kapanan işlemler:
522 (71.02%)
Zararla kapanan işlemler:
213 (28.98%)
En iyi işlem:
42.27 USD
En kötü işlem:
-156.60 USD
Brüt kâr:
2 440.20 USD (177 542 pips)
Brüt zarar:
-2 206.96 USD (150 543 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (96.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
145.23 USD (10)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.72
Alış işlemleri:
519 (70.61%)
Satış işlemleri:
216 (29.39%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.32 USD
Ortalama kâr:
4.67 USD
Ortalama zarar:
-10.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-91.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-224.80 USD (6)
Aylık büyüme:
17.02%
Yıllık tahmin:
206.46%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
130.35 USD
Maksimum:
322.44 USD (100.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
95.90% (140.39 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 735
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 233
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 27K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +42.27 USD
En kötü işlem: -157 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +96.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -91.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.24 20:48
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol