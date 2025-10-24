- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
735
Kârla kapanan işlemler:
522 (71.02%)
Zararla kapanan işlemler:
213 (28.98%)
En iyi işlem:
42.27 USD
En kötü işlem:
-156.60 USD
Brüt kâr:
2 440.20 USD (177 542 pips)
Brüt zarar:
-2 206.96 USD (150 543 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (96.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
145.23 USD (10)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.72
Alış işlemleri:
519 (70.61%)
Satış işlemleri:
216 (29.39%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.32 USD
Ortalama kâr:
4.67 USD
Ortalama zarar:
-10.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-91.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-224.80 USD (6)
Aylık büyüme:
17.02%
Yıllık tahmin:
206.46%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
130.35 USD
Maksimum:
322.44 USD (100.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
95.90% (140.39 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|735
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|233
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|27K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +42.27 USD
En kötü işlem: -157 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +96.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -91.05 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok