SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / K4 Scalp Dolar
Maicon Lazier Reichel

K4 Scalp Dolar

Maicon Lazier Reichel
0 avis
44 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 -3%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
735
Bénéfice trades:
522 (71.02%)
Perte trades:
213 (28.98%)
Meilleure transaction:
42.27 USD
Pire transaction:
-156.60 USD
Bénéfice brut:
2 440.20 USD (177 542 pips)
Perte brute:
-2 206.96 USD (150 543 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (96.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
145.23 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
46
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.72
Longs trades:
519 (70.61%)
Courts trades:
216 (29.39%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
0.32 USD
Bénéfice moyen:
4.67 USD
Perte moyenne:
-10.36 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-91.05 USD)
Perte consécutive maximale:
-224.80 USD (6)
Croissance mensuelle:
17.02%
Prévision annuelle:
206.46%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
130.35 USD
Maximal:
322.44 USD (100.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
95.90% (140.39 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 735
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 233
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 27K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +42.27 USD
Pire transaction: -157 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +96.68 USD
Perte consécutive maximale: -91.05 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.24 20:48
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire