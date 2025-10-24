- Crescita
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche.
Trade:
735
Profit Trade:
522 (71.02%)
Loss Trade:
213 (28.98%)
Best Trade:
42.27 USD
Worst Trade:
-156.60 USD
Profitto lordo:
2 440.20 USD (177 542 pips)
Perdita lorda:
-2 206.96 USD (150 543 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (96.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
145.23 USD (10)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.72
Long Trade:
519 (70.61%)
Short Trade:
216 (29.39%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.32 USD
Profitto medio:
4.67 USD
Perdita media:
-10.36 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-91.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-224.80 USD (6)
Crescita mensile:
17.02%
Previsione annuale:
206.46%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
130.35 USD
Massimale:
322.44 USD (100.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
95.90% (140.39 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|735
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|233
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|27K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +42.27 USD
Worst Trade: -157 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +96.68 USD
Massima perdita consecutiva: -91.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.17 × 6
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.50 × 76
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
