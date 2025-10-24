SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / K4 Scalp Dolar
Maicon Lazier Reichel

K4 Scalp Dolar

Maicon Lazier Reichel
0 recensioni
44 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 -3%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
735
Profit Trade:
522 (71.02%)
Loss Trade:
213 (28.98%)
Best Trade:
42.27 USD
Worst Trade:
-156.60 USD
Profitto lordo:
2 440.20 USD (177 542 pips)
Perdita lorda:
-2 206.96 USD (150 543 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (96.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
145.23 USD (10)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.72
Long Trade:
519 (70.61%)
Short Trade:
216 (29.39%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.32 USD
Profitto medio:
4.67 USD
Perdita media:
-10.36 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-91.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-224.80 USD (6)
Crescita mensile:
17.02%
Previsione annuale:
206.46%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
130.35 USD
Massimale:
322.44 USD (100.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
95.90% (140.39 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 735
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 233
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 27K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +42.27 USD
Worst Trade: -157 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +96.68 USD
Massima perdita consecutiva: -91.05 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
2025.10.24 20:48
A large drawdown may occur on the account again
