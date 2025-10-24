SinyallerBölümler
SecureFX Trader

Black Mountain MT5 by SecureFX Trader

SecureFX Trader
0 inceleme
0 / 0 USD
0%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
0
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.00 AUD
En kötü işlem:
0.00 AUD
Brüt kâr:
0.00 AUD
Brüt zarar:
0.00 AUD
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 AUD (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.00 AUD
Ortalama kâr:
0.00 AUD
Ortalama zarar:
0.00 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 AUD (0)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 AUD
Maksimum:
0.00 AUD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 AUD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 AUD)

Dağılım

Veri yok

  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.00 AUD
En kötü işlem: -0 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.00 AUD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

SecureFX Trader


Please head to our website at which provides the latest details on all our strategies and updates.
Also join our email list and telegram so receive updates on strategies -  securefxtrader.com or telegram t.me/thesecurefxtrader


This strategy only trades AUDCAD and NZDCAD on MT5 terminal.

2 Bot trading two pairs AUDCAD and NZDCAD.  One looking for reversals and the other pullbacks.

Minimum capital suggested is $10,000 AUD.

Find below a list of all our strategies:


MT4
Cradle by SecureFX Trader
Cradle HR by SecureFX Trader
Black Mountain by SecureFX Trader
Black Mountain HR by SecureFX Trader
Kosciuszko by SecureFX Trader
Kosciuszko HR by SecureFX Trader
Uluru SR by SecureFX Trader
SecureFX Trader Litchfield VHR
Litchfield VHR by Secure FX Trader

MT5
Cradle MT5 SR by SecureFX Trader
Black Mountain MT5 by SecureFX Trader
Litchfield MT5 VHR by SecureFX Trader



2025.10.24 00:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 00:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 00:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.24 00:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 00:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.24 00:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
