SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Black Mountain MT5 by SecureFX Trader
SecureFX Trader

Black Mountain MT5 by SecureFX Trader

SecureFX Trader
0 avis
0 / 0 USD
0%
ICMarketsAU-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
0
Bénéfice trades:
0 (0.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
0.00 AUD
Pire transaction:
0.00 AUD
Bénéfice brut:
0.00 AUD
Perte brute:
0.00 AUD
Gains consécutifs maximales:
0 (0.00 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
0.00 AUD (0)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
0.00 AUD
Bénéfice moyen:
0.00 AUD
Perte moyenne:
0.00 AUD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 AUD)
Perte consécutive maximale:
0.00 AUD (0)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 AUD
Maximal:
0.00 AUD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 AUD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 AUD)

Distribution

Pas de données

  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +0.00 AUD
Pire transaction: -0 AUD
Gains consécutifs maximales: 0
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +0.00 AUD
Perte consécutive maximale: -0.00 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsAU-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

SecureFX Trader


Please head to our website at which provides the latest details on all our strategies and updates.
Also join our email list and telegram so receive updates on strategies -  securefxtrader.com or telegram t.me/thesecurefxtrader


This strategy only trades AUDCAD and NZDCAD on MT5 terminal.

2 Bot trading two pairs AUDCAD and NZDCAD.  One looking for reversals and the other pullbacks.

Minimum capital suggested is $10,000 AUD.

Find below a list of all our strategies:


MT4
Cradle by SecureFX Trader
Cradle HR by SecureFX Trader
Black Mountain by SecureFX Trader
Black Mountain HR by SecureFX Trader
Kosciuszko by SecureFX Trader
Kosciuszko HR by SecureFX Trader
Uluru SR by SecureFX Trader
SecureFX Trader Litchfield VHR
Litchfield VHR by Secure FX Trader

MT5
Cradle MT5 SR by SecureFX Trader
Black Mountain MT5 by SecureFX Trader
Litchfield MT5 VHR by SecureFX Trader



Aucun avis
2025.10.24 00:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 00:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 00:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.24 00:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 00:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.24 00:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire