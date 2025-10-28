SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Sask PAMM
Fort Knox Global Inc.

Sask PAMM

Fort Knox Global Inc.
0 inceleme
Güvenilirlik
55 hafta
0 / 0 USD
Ayda 2000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 17%
FPMarketsLLC-Live4
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 331
Kârla kapanan işlemler:
5 264 (83.14%)
Zararla kapanan işlemler:
1 067 (16.85%)
En iyi işlem:
1 212.00 USD
En kötü işlem:
-3 236.91 USD
Brüt kâr:
103 488.22 USD (275 185 pips)
Brüt zarar:
-99 476.03 USD (333 110 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
59 (505.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 289.69 USD (25)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
53.73%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
249
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
0.33
Alış işlemleri:
3 648 (57.62%)
Satış işlemleri:
2 683 (42.38%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.63 USD
Ortalama kâr:
19.66 USD
Ortalama zarar:
-93.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-151.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 523.63 USD (4)
Aylık büyüme:
3.04%
Yıllık tahmin:
36.85%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
54.72 USD
Maksimum:
11 981.79 USD (35.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.40% (11 981.79 USD)
Varlığa göre:
13.90% (2 878.57 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 6331
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -56K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 212.00 USD
En kötü işlem: -3 237 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +505.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -151.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EGlobalTrade-Classic3
5.65 × 20
İnceleme yok
2025.10.28 10:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.53% of days out of 379 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 10:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.