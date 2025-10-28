- Crescita
Trade:
6 339
Profit Trade:
5 272 (83.16%)
Loss Trade:
1 067 (16.83%)
Best Trade:
1 212.00 USD
Worst Trade:
-3 236.91 USD
Profitto lordo:
103 533.06 USD (275 346 pips)
Perdita lorda:
-99 476.03 USD (333 110 pips)
Vincite massime consecutive:
59 (505.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 289.69 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
83.06%
Ultimo trade:
20 minuti fa
Trade a settimana:
257
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
0.34
Long Trade:
3 656 (57.67%)
Short Trade:
2 683 (42.33%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.64 USD
Profitto medio:
19.64 USD
Perdita media:
-93.23 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-151.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 523.63 USD (4)
Crescita mensile:
3.25%
Previsione annuale:
39.41%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
54.72 USD
Massimale:
11 981.79 USD (35.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.40% (11 981.79 USD)
Per equità:
17.45% (3 822.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|6339
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|4.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-56K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Best Trade: +1 212.00 USD
Worst Trade: -3 237 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +505.40 USD
Massima perdita consecutiva: -151.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EGlobalTrade-Classic3
|5.65 × 20
