Fort Knox Global Inc.

Sask PAMM

Fort Knox Global Inc.
0 recensioni
Affidabilità
55 settimane
0 / 0 USD
Copia per 2000 USD al mese
crescita dal 2024 17%
FPMarketsLLC-Live4
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6 339
Profit Trade:
5 272 (83.16%)
Loss Trade:
1 067 (16.83%)
Best Trade:
1 212.00 USD
Worst Trade:
-3 236.91 USD
Profitto lordo:
103 533.06 USD (275 346 pips)
Perdita lorda:
-99 476.03 USD (333 110 pips)
Vincite massime consecutive:
59 (505.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 289.69 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
83.06%
Ultimo trade:
20 minuti fa
Trade a settimana:
257
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
0.34
Long Trade:
3 656 (57.67%)
Short Trade:
2 683 (42.33%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.64 USD
Profitto medio:
19.64 USD
Perdita media:
-93.23 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-151.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 523.63 USD (4)
Crescita mensile:
3.25%
Previsione annuale:
39.41%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
54.72 USD
Massimale:
11 981.79 USD (35.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.40% (11 981.79 USD)
Per equità:
17.45% (3 822.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 6339
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 4.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -56K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 212.00 USD
Worst Trade: -3 237 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +505.40 USD
Massima perdita consecutiva: -151.37 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EGlobalTrade-Classic3
5.65 × 20
2025.10.28 10:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.53% of days out of 379 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 10:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Sask PAMM
2000USD al mese
17%
0
0
USD
22K
USD
55
0%
6 339
83%
100%
1.04
0.64
USD
38%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.