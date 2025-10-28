SignauxSections
Fort Knox Global Inc.

Sask PAMM

Fort Knox Global Inc.
0 avis
Fiabilité
55 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 2000 USD par mois
croissance depuis 2024 17%
FPMarketsLLC-Live4
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6 341
Bénéfice trades:
5 274 (83.17%)
Perte trades:
1 067 (16.83%)
Meilleure transaction:
1 212.00 USD
Pire transaction:
-3 236.91 USD
Bénéfice brut:
103 556.00 USD (275 419 pips)
Perte brute:
-99 476.03 USD (333 110 pips)
Gains consécutifs maximales:
59 (505.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 289.69 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
86.17%
Dernier trade:
55 il y a des minutes
Trades par semaine:
259
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
0.34
Longs trades:
3 658 (57.69%)
Courts trades:
2 683 (42.31%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
0.64 USD
Bénéfice moyen:
19.64 USD
Perte moyenne:
-93.23 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-151.37 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 523.63 USD (4)
Croissance mensuelle:
3.36%
Prévision annuelle:
40.73%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
54.72 USD
Maximal:
11 981.79 USD (35.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
38.40% (11 981.79 USD)
Par fonds propres:
20.43% (4 474.82 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 6341
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 4.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -56K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 212.00 USD
Pire transaction: -3 237 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +505.40 USD
Perte consécutive maximale: -151.37 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EGlobalTrade-Classic3
5.65 × 20
Aucun avis
2025.10.28 10:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.53% of days out of 379 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 10:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
