SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / B Gold
Nikolai Nogtev

B Gold

Nikolai Nogtev
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 15%
Just2Trade-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
29 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
143.56 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
2 140.07 USD (16 660 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
29 (2 140.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 140.07 USD (29)
Sharpe oranı:
2.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.43%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
10 (34.48%)
Satış işlemleri:
19 (65.52%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
73.80 USD
Ortalama kâr:
73.80 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
6.48%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 7
GBPUSD 6
USDCAD 5
USDCHF 5
NZDCAD 2
AUDCAD 2
GBPCAD 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 550
GBPUSD 552
USDCAD 220
USDCHF 431
NZDCAD 54
AUDCAD 108
GBPCAD 225
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 4K
GBPUSD 4.3K
USDCAD 2.6K
USDCHF 2.3K
NZDCAD 755
AUDCAD 867
GBPCAD 1.9K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +143.56 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +2 140.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Just2Trade-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForexEU-ProCent
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 4
FXOpen-ECN Live Server
0.05 × 124
is6com-Live
0.07 × 28
ICMarkets-Live07
0.17 × 630
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.32 × 2176
Alpari-Pro.ECN
0.33 × 255
FXCM-GBPReal01
0.50 × 487
RoboForex-Pro-2
0.78 × 37
ATCBrokers-Live 1
0.98 × 126
XMGlobal-Real 38
1.00 × 1
FXFlatMT4-LiveServer
1.00 × 1
ICMarkets-Live18
1.08 × 39
ForexClub-MT4 Real 2 Server
1.12 × 60
ICMarkets-Live14
1.23 × 92
ICMarkets-Live15
1.63 × 451
Alpari-Standard2
2.22 × 9
Alpari-Standard3
2.23 × 13
XMAU-Real 20
2.50 × 4
FBS-Real-5
4.58 × 165
USGFX-Live2
8.04 × 24
İnceleme yok
2025.10.22 10:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
