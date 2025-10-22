- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
29 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
143.56 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
2 140.07 USD (16 660 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
29 (2 140.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 140.07 USD (29)
Sharpe oranı:
2.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.43%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
10 (34.48%)
Satış işlemleri:
19 (65.52%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
73.80 USD
Ortalama kâr:
73.80 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
6.48%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7
|GBPUSD
|6
|USDCAD
|5
|USDCHF
|5
|NZDCAD
|2
|AUDCAD
|2
|GBPCAD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|550
|GBPUSD
|552
|USDCAD
|220
|USDCHF
|431
|NZDCAD
|54
|AUDCAD
|108
|GBPCAD
|225
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|4K
|GBPUSD
|4.3K
|USDCAD
|2.6K
|USDCHF
|2.3K
|NZDCAD
|755
|AUDCAD
|867
|GBPCAD
|1.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +143.56 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +2 140.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Just2Trade-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForexEU-ProCent
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 4
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.05 × 124
|
is6com-Live
|0.07 × 28
|
ICMarkets-Live07
|0.17 × 630
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.32 × 2176
|
Alpari-Pro.ECN
|0.33 × 255
|
FXCM-GBPReal01
|0.50 × 487
|
RoboForex-Pro-2
|0.78 × 37
|
ATCBrokers-Live 1
|0.98 × 126
|
XMGlobal-Real 38
|1.00 × 1
|
FXFlatMT4-LiveServer
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|1.08 × 39
|
ForexClub-MT4 Real 2 Server
|1.12 × 60
|
ICMarkets-Live14
|1.23 × 92
|
ICMarkets-Live15
|1.63 × 451
|
Alpari-Standard2
|2.22 × 9
|
Alpari-Standard3
|2.23 × 13
|
XMAU-Real 20
|2.50 × 4
|
FBS-Real-5
|4.58 × 165
|
USGFX-Live2
|8.04 × 24
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
15%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
15
100%
29
100%
100%
n/a
73.80
USD
USD
0%
1:200