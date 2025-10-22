SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / B Gold
Nikolai Nogtev

B Gold

Nikolai Nogtev
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 15%
Just2Trade-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
29
Bénéfice trades:
29 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
143.56 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
2 140.07 USD (16 660 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
29 (2 140.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 140.07 USD (29)
Ratio de Sharpe:
2.17
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.43%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
10 (34.48%)
Courts trades:
19 (65.52%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
73.80 USD
Bénéfice moyen:
73.80 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
6.48%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 7
GBPUSD 6
USDCAD 5
USDCHF 5
NZDCAD 2
AUDCAD 2
GBPCAD 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 550
GBPUSD 552
USDCAD 220
USDCHF 431
NZDCAD 54
AUDCAD 108
GBPCAD 225
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 4K
GBPUSD 4.3K
USDCAD 2.6K
USDCHF 2.3K
NZDCAD 755
AUDCAD 867
GBPCAD 1.9K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +143.56 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 29
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +2 140.07 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Just2Trade-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForexEU-ProCent
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 4
FXOpen-ECN Live Server
0.05 × 124
is6com-Live
0.07 × 28
ICMarkets-Live07
0.17 × 630
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.32 × 2176
Alpari-Pro.ECN
0.33 × 255
FXCM-GBPReal01
0.50 × 487
RoboForex-Pro-2
0.78 × 37
ATCBrokers-Live 1
0.98 × 126
XMGlobal-Real 38
1.00 × 1
FXFlatMT4-LiveServer
1.00 × 1
ICMarkets-Live18
1.08 × 39
ForexClub-MT4 Real 2 Server
1.12 × 60
ICMarkets-Live14
1.23 × 92
ICMarkets-Live15
1.63 × 451
Alpari-Standard2
2.22 × 9
Alpari-Standard3
2.23 × 13
XMAU-Real 20
2.50 × 4
FBS-Real-5
4.58 × 165
USGFX-Live2
8.04 × 24
Aucun avis
2025.10.22 10:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
