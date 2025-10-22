- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
28 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
143.56 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
2 051.26 USD (16 165 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
28 (2 051.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 051.26 USD (28)
Indice di Sharpe:
2.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.43%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
9 (32.14%)
Short Trade:
19 (67.86%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
73.26 USD
Profitto medio:
73.26 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
5.90%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7
|GBPUSD
|6
|USDCAD
|5
|USDCHF
|4
|NZDCAD
|2
|AUDCAD
|2
|GBPCAD
|2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|550
|GBPUSD
|552
|USDCAD
|220
|USDCHF
|343
|NZDCAD
|54
|AUDCAD
|108
|GBPCAD
|225
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|4K
|GBPUSD
|4.3K
|USDCAD
|2.6K
|USDCHF
|1.8K
|NZDCAD
|755
|AUDCAD
|867
|GBPCAD
|1.9K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +143.56 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +2 051.26 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Just2Trade-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
