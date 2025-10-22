SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / B Gold
Nikolai Nogtev

B Gold

Nikolai Nogtev
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
0%
Just2Trade-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
28 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
143.56 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
2 051.26 USD (16 165 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
28 (2 051.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 051.26 USD (28)
Indice di Sharpe:
2.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.43%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
9 (32.14%)
Short Trade:
19 (67.86%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
73.26 USD
Profitto medio:
73.26 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
5.90%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 7
GBPUSD 6
USDCAD 5
USDCHF 4
NZDCAD 2
AUDCAD 2
GBPCAD 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 550
GBPUSD 552
USDCAD 220
USDCHF 343
NZDCAD 54
AUDCAD 108
GBPCAD 225
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 4K
GBPUSD 4.3K
USDCAD 2.6K
USDCHF 1.8K
NZDCAD 755
AUDCAD 867
GBPCAD 1.9K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +143.56 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +2 051.26 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Just2Trade-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForexEU-ProCent
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 4
FXOpen-ECN Live Server
0.05 × 124
is6com-Live
0.07 × 28
ICMarkets-Live07
0.17 × 630
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.32 × 2176
Alpari-Pro.ECN
0.33 × 255
FXCM-GBPReal01
0.50 × 487
RoboForex-Pro-2
0.78 × 37
ATCBrokers-Live 1
0.98 × 126
XMGlobal-Real 38
1.00 × 1
FXFlatMT4-LiveServer
1.00 × 1
ICMarkets-Live18
1.08 × 39
ForexClub-MT4 Real 2 Server
1.12 × 60
ICMarkets-Live14
1.23 × 92
ICMarkets-Live15
1.63 × 451
Alpari-Standard2
2.22 × 9
Alpari-Standard3
2.23 × 13
XMAU-Real 20
2.50 × 4
FBS-Real-5
4.58 × 165
USGFX-Live2
8.04 × 24
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.22 10:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
B Gold
100USD al mese
0%
0
0
USD
16K
USD
15
100%
28
100%
100%
n/a
73.26
USD
0%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.