İşlemler:
173
Kârla kapanan işlemler:
99 (57.22%)
Zararla kapanan işlemler:
74 (42.77%)
En iyi işlem:
6 114.96 USD
En kötü işlem:
-1 129.00 USD
Brüt kâr:
22 592.80 USD (17 166 pips)
Brüt zarar:
-9 272.36 USD (25 164 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (251.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10 867.97 USD (3)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.31%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
50
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.02
Alış işlemleri:
91 (52.60%)
Satış işlemleri:
82 (47.40%)
Kâr faktörü:
2.44
Beklenen getiri:
77.00 USD
Ortalama kâr:
228.21 USD
Ortalama zarar:
-125.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-146.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 813.50 USD (3)
Aylık büyüme:
54.30%
Yıllık tahmin:
658.85%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3 316.51 USD (11.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.79% (2 813.50 USD)
Varlığa göre:
4.38% (1 207.20 USD)
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|151
|XAUUSD
|13
|archived
|8
|US30
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|4.4K
|XAUUSD
|-4.5K
|archived
|13K
|US30
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.1K
|XAUUSD
|-8.1K
|archived
|0
|US30
|-989
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
En iyi işlem: +6 114.96 USD
En kötü işlem: -1 129 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +251.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -146.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
UAG-Live
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 20
|0.00 × 1
|
CXMTradingLtd-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 41
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 17
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 5
|
FXCC1-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 7
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 16
İnceleme yok
