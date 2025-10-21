SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Billioooonnnneav1
Khwan Junaidi

Billioooonnnneav1

Khwan Junaidi
0 inceleme
Güvenilirlik
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 94%
FBS-Real-2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
173
Kârla kapanan işlemler:
99 (57.22%)
Zararla kapanan işlemler:
74 (42.77%)
En iyi işlem:
6 114.96 USD
En kötü işlem:
-1 129.00 USD
Brüt kâr:
22 592.80 USD (17 166 pips)
Brüt zarar:
-9 272.36 USD (25 164 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (251.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10 867.97 USD (3)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.31%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
50
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.02
Alış işlemleri:
91 (52.60%)
Satış işlemleri:
82 (47.40%)
Kâr faktörü:
2.44
Beklenen getiri:
77.00 USD
Ortalama kâr:
228.21 USD
Ortalama zarar:
-125.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-146.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 813.50 USD (3)
Aylık büyüme:
54.30%
Yıllık tahmin:
658.85%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3 316.51 USD (11.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.79% (2 813.50 USD)
Varlığa göre:
4.38% (1 207.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 151
XAUUSD 13
archived 8
US30 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 4.4K
XAUUSD -4.5K
archived 13K
US30 -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.1K
XAUUSD -8.1K
archived 0
US30 -989
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6 114.96 USD
En kötü işlem: -1 129 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +251.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -146.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OANDA-Japan Live
0.00 × 14
ForexTime-ECN
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
UAG-Live
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
XMGlobal-Real 20
0.00 × 1
CXMTradingLtd-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
FxPro.com-Real07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
XMGlobal-Real 41
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 17
RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 5
FXCC1-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 7
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 16
277 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.21 17:22
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 17:22
Trading operations on the account were performed for only 27 days. This comprises 14.14% of days out of the 191 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 17:22
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.57% of days out of 191 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 17:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Billioooonnnneav1
Ayda 30 USD
94%
0
0
USD
28K
USD
28
83%
173
57%
100%
2.43
77.00
USD
16%
1:200
