SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Billioooonnnneav1
Khwan Junaidi

Billioooonnnneav1

Khwan Junaidi
0 avis
Fiabilité
29 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 101%
FBS-Real-2
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
233
Bénéfice trades:
135 (57.93%)
Perte trades:
98 (42.06%)
Meilleure transaction:
6 114.96 USD
Pire transaction:
-1 129.00 USD
Bénéfice brut:
24 061.42 USD (22 189 pips)
Perte brute:
-9 680.13 USD (30 730 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (251.67 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
10 867.97 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
16.60%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
49
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
4.34
Longs trades:
127 (54.51%)
Courts trades:
106 (45.49%)
Facteur de profit:
2.49
Rendement attendu:
61.72 USD
Bénéfice moyen:
178.23 USD
Perte moyenne:
-98.78 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-146.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 813.50 USD (3)
Croissance mensuelle:
5.01%
Prévision annuelle:
60.80%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
3 316.51 USD (11.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.79% (2 813.50 USD)
Par fonds propres:
10.63% (3 036.59 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 211
XAUUSD 13
archived 8
US30 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 5.5K
XAUUSD -4.5K
archived 13K
US30 -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 581
XAUUSD -8.1K
archived 0
US30 -989
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6 114.96 USD
Pire transaction: -1 129 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +251.67 USD
Perte consécutive maximale: -146.25 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OANDA-Japan Live
0.00 × 14
ForexTime-ECN
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
UAG-Live
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
XMGlobal-Real 20
0.00 × 1
CXMTradingLtd-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
FxPro.com-Real07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
XMGlobal-Real 41
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 17
RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 5
FXCC1-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 7
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 16
277 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.31 10:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 02:29
Share of trading days is too low
2025.10.28 01:20
Share of trading days is too low
2025.10.21 17:22
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 17:22
Trading operations on the account were performed for only 27 days. This comprises 14.14% of days out of the 191 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 17:22
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.57% of days out of 191 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 17:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Billioooonnnneav1
30 USD par mois
101%
0
0
USD
29K
USD
29
87%
233
57%
100%
2.48
61.72
USD
16%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.