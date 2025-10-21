- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
173
Profit Trade:
99 (57.22%)
Loss Trade:
74 (42.77%)
Best Trade:
6 114.96 USD
Worst Trade:
-1 129.00 USD
Profitto lordo:
22 592.80 USD (17 166 pips)
Perdita lorda:
-9 272.36 USD (25 164 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (251.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10 867.97 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.29%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.02
Long Trade:
91 (52.60%)
Short Trade:
82 (47.40%)
Fattore di profitto:
2.44
Profitto previsto:
77.00 USD
Profitto medio:
228.21 USD
Perdita media:
-125.30 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-146.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 813.50 USD (3)
Crescita mensile:
54.30%
Previsione annuale:
658.85%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 316.51 USD (11.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.79% (2 813.50 USD)
Per equità:
4.01% (1 104.89 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|151
|XAUUSD
|13
|archived
|8
|US30
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|4.4K
|XAUUSD
|-4.5K
|archived
|13K
|US30
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.1K
|XAUUSD
|-8.1K
|archived
|0
|US30
|-989
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6 114.96 USD
Worst Trade: -1 129 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +251.67 USD
Massima perdita consecutiva: -146.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
UAG-Live
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 20
|0.00 × 1
|
CXMTradingLtd-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 41
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 17
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 5
|
FXCC1-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 7
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 16
