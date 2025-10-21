SegnaliSezioni
Khwan Junaidi

Billioooonnnneav1

Khwan Junaidi
0 recensioni
Affidabilità
28 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 94%
FBS-Real-2
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
173
Profit Trade:
99 (57.22%)
Loss Trade:
74 (42.77%)
Best Trade:
6 114.96 USD
Worst Trade:
-1 129.00 USD
Profitto lordo:
22 592.80 USD (17 166 pips)
Perdita lorda:
-9 272.36 USD (25 164 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (251.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10 867.97 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.29%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.02
Long Trade:
91 (52.60%)
Short Trade:
82 (47.40%)
Fattore di profitto:
2.44
Profitto previsto:
77.00 USD
Profitto medio:
228.21 USD
Perdita media:
-125.30 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-146.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 813.50 USD (3)
Crescita mensile:
54.30%
Previsione annuale:
658.85%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 316.51 USD (11.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.79% (2 813.50 USD)
Per equità:
4.01% (1 104.89 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 151
XAUUSD 13
archived 8
US30 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 4.4K
XAUUSD -4.5K
archived 13K
US30 -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.1K
XAUUSD -8.1K
archived 0
US30 -989
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6 114.96 USD
Worst Trade: -1 129 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +251.67 USD
Massima perdita consecutiva: -146.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OANDA-Japan Live
0.00 × 14
ForexTime-ECN
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
UAG-Live
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
XMGlobal-Real 20
0.00 × 1
CXMTradingLtd-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
FxPro.com-Real07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
XMGlobal-Real 41
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 17
RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 5
FXCC1-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 7
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 16
277 più
Non ci sono recensioni
2025.10.21 17:22
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 17:22
Trading operations on the account were performed for only 27 days. This comprises 14.14% of days out of the 191 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 17:22
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.57% of days out of 191 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 17:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
