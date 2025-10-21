- Büyüme
İşlemler:
2 460
Kârla kapanan işlemler:
1 739 (70.69%)
Zararla kapanan işlemler:
721 (29.31%)
En iyi işlem:
23 637.98 USD
En kötü işlem:
-435.19 USD
Brüt kâr:
54 848.52 USD (5 588 617 pips)
Brüt zarar:
-16 152.53 USD (6 155 999 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (142.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23 641.23 USD (2)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.18%
En son işlem:
31 dakika önce
Hafta başına işlemler:
104
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
29.40
Alış işlemleri:
1 519 (61.75%)
Satış işlemleri:
941 (38.25%)
Kâr faktörü:
3.40
Beklenen getiri:
15.73 USD
Ortalama kâr:
31.54 USD
Ortalama zarar:
-22.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-1 316.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 316.25 USD (12)
Aylık büyüme:
4.19%
Yıllık tahmin:
50.86%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 316.25 USD (4.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.05% (1 316.25 USD)
Varlığa göre:
0.65% (297.38 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1343
|CHFJPY
|475
|GBPNZD
|145
|EURUSD
|119
|GBPUSD
|93
|USDCAD
|71
|AUDCAD
|67
|NZDCAD
|45
|GBPCAD
|33
|AUDNZD
|24
|AUDCHF
|21
|EURGBP
|13
|CADCHF
|6
|NZDCHF
|4
|profit
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|5.9K
|CHFJPY
|2K
|GBPNZD
|1.1K
|EURUSD
|466
|GBPUSD
|856
|USDCAD
|657
|AUDCAD
|1.2K
|NZDCAD
|777
|GBPCAD
|447
|AUDNZD
|504
|AUDCHF
|398
|EURGBP
|466
|CADCHF
|161
|NZDCHF
|95
|profit
|24K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-609K
|CHFJPY
|52K
|GBPNZD
|-17K
|EURUSD
|1.4K
|GBPUSD
|-2.8K
|USDCAD
|827
|AUDCAD
|3.3K
|NZDCAD
|2K
|GBPCAD
|3K
|AUDNZD
|-625
|AUDCHF
|-4.9K
|EURGBP
|2.6K
|CADCHF
|1.2K
|NZDCHF
|383
|profit
|0
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +23 637.98 USD
En kötü işlem: -435 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +142.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 316.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
FOREX.comGlobalCN-Live 126
|0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 10
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
EuropeFXAU-Live3
|0.00 × 4
360Capital-Real
|0.00 × 7
EuropeFX1-Live
|0.00 × 98
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
ExnessUK-Real10
|0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 11
FixiMarkets-Live
|0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live2
|0.00 × 44
WindsorBrokers-REAL3
|0.00 × 6
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 3
PacificUnionLLC-Live 3
|0.00 × 2
Exness-Real33
|0.00 × 2
SkillingLimited-Live
|0.00 × 7
B2Broker-Real
|0.00 × 4
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
|0.00 × 82
GMI-Live11
|0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL2
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 37
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 18
SageFx-Live
|0.00 × 11
Osprey-Live
|0.00 × 12
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
The average spread is 30-90 points, so any account can follow, and ECN accounts have the highest profits.
Suggested subscription funds: need to be greater than 10000
The account actually starts from April 2024.
The starting capital of this account is: 3000+4000=7000
Due to the broker's integration of history, only a few months of transactions were displayed.
İnceleme yok
