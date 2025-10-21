SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Super Brain High Standard Spread
Ren Cheng Yao

Super Brain High Standard Spread

Ren Cheng Yao
0 inceleme
Güvenilirlik
80 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 49%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 460
Kârla kapanan işlemler:
1 739 (70.69%)
Zararla kapanan işlemler:
721 (29.31%)
En iyi işlem:
23 637.98 USD
En kötü işlem:
-435.19 USD
Brüt kâr:
54 848.52 USD (5 588 617 pips)
Brüt zarar:
-16 152.53 USD (6 155 999 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (142.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23 641.23 USD (2)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.18%
En son işlem:
31 dakika önce
Hafta başına işlemler:
104
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
29.40
Alış işlemleri:
1 519 (61.75%)
Satış işlemleri:
941 (38.25%)
Kâr faktörü:
3.40
Beklenen getiri:
15.73 USD
Ortalama kâr:
31.54 USD
Ortalama zarar:
-22.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-1 316.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 316.25 USD (12)
Aylık büyüme:
4.19%
Yıllık tahmin:
50.86%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 316.25 USD (4.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.05% (1 316.25 USD)
Varlığa göre:
0.65% (297.38 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1343
CHFJPY 475
GBPNZD 145
EURUSD 119
GBPUSD 93
USDCAD 71
AUDCAD 67
NZDCAD 45
GBPCAD 33
AUDNZD 24
AUDCHF 21
EURGBP 13
CADCHF 6
NZDCHF 4
profit 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 5.9K
CHFJPY 2K
GBPNZD 1.1K
EURUSD 466
GBPUSD 856
USDCAD 657
AUDCAD 1.2K
NZDCAD 777
GBPCAD 447
AUDNZD 504
AUDCHF 398
EURGBP 466
CADCHF 161
NZDCHF 95
profit 24K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -609K
CHFJPY 52K
GBPNZD -17K
EURUSD 1.4K
GBPUSD -2.8K
USDCAD 827
AUDCAD 3.3K
NZDCAD 2K
GBPCAD 3K
AUDNZD -625
AUDCHF -4.9K
EURGBP 2.6K
CADCHF 1.2K
NZDCHF 383
profit 0
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23 637.98 USD
En kötü işlem: -435 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +142.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 316.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FOREX.comGlobalCN-Live 126
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 10
VantageInternational-Live 12
0.00 × 25
EuropeFXAU-Live3
0.00 × 4
360Capital-Real
0.00 × 7
EuropeFX1-Live
0.00 × 98
BIGSolutions-LIVE4
0.00 × 7
ExnessUK-Real10
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 11
FixiMarkets-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live2
0.00 × 44
WindsorBrokers-REAL3
0.00 × 6
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 3
PacificUnionLLC-Live 3
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
SkillingLimited-Live
0.00 × 7
B2Broker-Real
0.00 × 4
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
0.00 × 82
GMI-Live11
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 37
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 18
SageFx-Live
0.00 × 11
Osprey-Live
0.00 × 12
IVMarkets-Live
0.00 × 10
1032 daha fazla...
The average spread is 30-90 points, so any account can follow, and ECN accounts have the highest profits.


Suggested subscription funds: need to be greater than 10000




The account actually starts from April 2024.




The starting capital of this account is: 3000+4000=7000




Due to the broker's integration of history, only a few months of transactions were displayed.

İnceleme yok
2025.10.21 10:03
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 4.5% of days out of 555 days of the signal's entire lifetime.
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.