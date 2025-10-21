SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Super Brain High Standard Spread
Ren Cheng Yao

Super Brain High Standard Spread

Ren Cheng Yao
0 avis
Fiabilité
80 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 49%
Weltrade-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 463
Bénéfice trades:
1 741 (70.68%)
Perte trades:
722 (29.31%)
Meilleure transaction:
23 637.98 USD
Pire transaction:
-435.19 USD
Bénéfice brut:
54 860.35 USD (5 600 438 pips)
Perte brute:
-16 155.81 USD (6 159 282 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (142.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
23 641.23 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.36%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
113
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
29.41
Longs trades:
1 522 (61.79%)
Courts trades:
941 (38.21%)
Facteur de profit:
3.40
Rendement attendu:
15.71 USD
Bénéfice moyen:
31.51 USD
Perte moyenne:
-22.38 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-1 316.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 316.25 USD (12)
Croissance mensuelle:
4.21%
Prévision annuelle:
51.13%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 316.25 USD (4.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.05% (1 316.25 USD)
Par fonds propres:
1.70% (675.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1346
CHFJPY 475
GBPNZD 145
EURUSD 119
GBPUSD 93
USDCAD 71
AUDCAD 67
NZDCAD 45
GBPCAD 33
AUDNZD 24
AUDCHF 21
EURGBP 13
CADCHF 6
NZDCHF 4
profit 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 5.9K
CHFJPY 2K
GBPNZD 1.1K
EURUSD 466
GBPUSD 856
USDCAD 657
AUDCAD 1.2K
NZDCAD 777
GBPCAD 447
AUDNZD 504
AUDCHF 398
EURGBP 466
CADCHF 161
NZDCHF 95
profit 24K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -600K
CHFJPY 52K
GBPNZD -17K
EURUSD 1.4K
GBPUSD -2.8K
USDCAD 827
AUDCAD 3.3K
NZDCAD 2K
GBPCAD 3K
AUDNZD -625
AUDCHF -4.9K
EURGBP 2.6K
CADCHF 1.2K
NZDCHF 383
profit 0
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +23 637.98 USD
Pire transaction: -435 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +142.30 USD
Perte consécutive maximale: -1 316.25 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FOREX.comGlobalCN-Live 126
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 10
VantageInternational-Live 12
0.00 × 25
EuropeFXAU-Live3
0.00 × 4
360Capital-Real
0.00 × 7
EuropeFX1-Live
0.00 × 98
BIGSolutions-LIVE4
0.00 × 7
ExnessUK-Real10
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 11
FixiMarkets-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live2
0.00 × 44
WindsorBrokers-REAL3
0.00 × 6
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 3
PacificUnionLLC-Live 3
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
SkillingLimited-Live
0.00 × 7
B2Broker-Real
0.00 × 4
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
0.00 × 82
GMI-Live11
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 37
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 18
SageFx-Live
0.00 × 11
Osprey-Live
0.00 × 12
IVMarkets-Live
0.00 × 10
1032 plus...
L'écart moyen est de 30 à 90 points, donc n'importe quel compte peut suivre, et les comptes ECN ont les bénéfices les plus élevés.

Fonds de souscription proposés: doivent être supérieurs à 10000



Le compte commence effectivement en avril 2024.



Le capital de départ de ce compte est: 3000+4000=7000



En raison de l'intégration de l'historique du courtier, seuls quelques mois de transactions ont été affichés.
Aucun avis
2025.10.21 10:03
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 4.5% of days out of 555 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Super Brain High Standard Spread
30 USD par mois
49%
0
0
USD
40K
USD
80
99%
2 463
70%
100%
3.39
15.71
USD
4%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.