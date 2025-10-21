- Croissance
Trades:
2 463
Bénéfice trades:
1 741 (70.68%)
Perte trades:
722 (29.31%)
Meilleure transaction:
23 637.98 USD
Pire transaction:
-435.19 USD
Bénéfice brut:
54 860.35 USD (5 600 438 pips)
Perte brute:
-16 155.81 USD (6 159 282 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (142.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
23 641.23 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.36%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
113
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
29.41
Longs trades:
1 522 (61.79%)
Courts trades:
941 (38.21%)
Facteur de profit:
3.40
Rendement attendu:
15.71 USD
Bénéfice moyen:
31.51 USD
Perte moyenne:
-22.38 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-1 316.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 316.25 USD (12)
Croissance mensuelle:
4.21%
Prévision annuelle:
51.13%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 316.25 USD (4.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.05% (1 316.25 USD)
Par fonds propres:
1.70% (675.40 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1346
|CHFJPY
|475
|GBPNZD
|145
|EURUSD
|119
|GBPUSD
|93
|USDCAD
|71
|AUDCAD
|67
|NZDCAD
|45
|GBPCAD
|33
|AUDNZD
|24
|AUDCHF
|21
|EURGBP
|13
|CADCHF
|6
|NZDCHF
|4
|profit
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|5.9K
|CHFJPY
|2K
|GBPNZD
|1.1K
|EURUSD
|466
|GBPUSD
|856
|USDCAD
|657
|AUDCAD
|1.2K
|NZDCAD
|777
|GBPCAD
|447
|AUDNZD
|504
|AUDCHF
|398
|EURGBP
|466
|CADCHF
|161
|NZDCHF
|95
|profit
|24K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-600K
|CHFJPY
|52K
|GBPNZD
|-17K
|EURUSD
|1.4K
|GBPUSD
|-2.8K
|USDCAD
|827
|AUDCAD
|3.3K
|NZDCAD
|2K
|GBPCAD
|3K
|AUDNZD
|-625
|AUDCHF
|-4.9K
|EURGBP
|2.6K
|CADCHF
|1.2K
|NZDCHF
|383
|profit
|0
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +23 637.98 USD
Pire transaction: -435 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +142.30 USD
Perte consécutive maximale: -1 316.25 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FOREX.comGlobalCN-Live 126
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 10
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
EuropeFXAU-Live3
|0.00 × 4
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
EuropeFX1-Live
|0.00 × 98
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
ExnessUK-Real10
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 11
|
FixiMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.00 × 44
|
WindsorBrokers-REAL3
|0.00 × 6
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 3
|
PacificUnionLLC-Live 3
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
SkillingLimited-Live
|0.00 × 7
|
B2Broker-Real
|0.00 × 4
|
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
|0.00 × 82
|
GMI-Live11
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 37
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 18
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
L'écart moyen est de 30 à 90 points, donc n'importe quel compte peut suivre, et les comptes ECN ont les bénéfices les plus élevés.
Fonds de souscription proposés: doivent être supérieurs à 10000
Le compte commence effectivement en avril 2024.
Le capital de départ de ce compte est: 3000+4000=7000
En raison de l'intégration de l'historique du courtier, seuls quelques mois de transactions ont été affichés.
