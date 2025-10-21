- Büyüme
İşlemler:
265
Kârla kapanan işlemler:
123 (46.41%)
Zararla kapanan işlemler:
142 (53.58%)
En iyi işlem:
99.90 USD
En kötü işlem:
-50.28 USD
Brüt kâr:
3 884.61 USD (391 710 pips)
Brüt zarar:
-3 337.27 USD (331 216 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (445.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
445.38 USD (10)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.83
Alış işlemleri:
165 (62.26%)
Satış işlemleri:
100 (37.74%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
2.07 USD
Ortalama kâr:
31.58 USD
Ortalama zarar:
-23.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-203.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-243.55 USD (9)
Aylık büyüme:
698.90%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
342.37 USD
Maksimum:
657.53 USD (106.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|261
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|568
|GBPJPY
|-7
|CHFJPY
|-7
|EURJPY
|-7
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|63K
|GBPJPY
|-973
|CHFJPY
|-1K
|EURJPY
|-1K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +99.90 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +445.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -203.85 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 7
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 6
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
InstaForex-USA.com
|0.00 × 7
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 10
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 5
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 8
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
XAUUSD FOREX SIGNAL
İnceleme yok