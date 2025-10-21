Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live03 0.00 × 1 GO4X-Live 0.00 × 1 ATCBrokers-US Live 0.00 × 3 Darwinex-LiveUK 0.00 × 2 InvestTechFx-Live 0.00 × 2 PHP-LiveLiquidity1 0.00 × 1 MetasGroup-Live 0.00 × 2 MTrading-Live 0.00 × 1 InstaForex-USA.com 0.00 × 7 AM-UK-Live 0.00 × 1 NAS-Real 0.00 × 6 FXOpenAU-ECN Live Server 0.00 × 1 QTrade-Server 0.00 × 1 SFM-Demo 0.00 × 7 LQDMarketsUK-Live 2 0.00 × 1 ADSS-Demo 0.00 × 5 WindsorBrokers-REAL 0.00 × 1 CollectiveFX-LIVE1 0.00 × 1 CoreLiquidity-Real 1 0.00 × 3 LiqCon-Live2 0.00 × 1 AGMGroupLtd-Real 0.00 × 11 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 PriceMarkets-Live 0.00 × 10 FXOpen-Real2 0.00 × 5 265 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou