Erick Wijaya

Buzz55

Erick Wijaya
0 recensioni
25 settimane
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
265
Profit Trade:
123 (46.41%)
Loss Trade:
142 (53.58%)
Best Trade:
99.90 USD
Worst Trade:
-50.28 USD
Profitto lordo:
3 884.61 USD (391 710 pips)
Perdita lorda:
-3 337.27 USD (331 216 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (445.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
445.38 USD (10)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.83
Long Trade:
165 (62.26%)
Short Trade:
100 (37.74%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
2.07 USD
Profitto medio:
31.58 USD
Perdita media:
-23.50 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-203.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-243.55 USD (9)
Crescita mensile:
698.90%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
342.37 USD
Massimale:
657.53 USD (106.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 261
GBPJPY 2
CHFJPY 1
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 568
GBPJPY -7
CHFJPY -7
EURJPY -7
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 63K
GBPJPY -973
CHFJPY -1K
EURJPY -1K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +99.90 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +445.38 USD
Massima perdita consecutiva: -203.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 5
Exness-Real16
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 7
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 6
MetasGroup-Live
0.00 × 2
InstaForex-USA.com
0.00 × 7
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
PriceMarkets-Live
0.00 × 10
FXOpen-Real2
0.00 × 5
FXNet-Real
0.00 × 1
Youtradefx-Real
0.00 × 8
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
LiqCon-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
261 più
XAUUSD FOREX SIGNAL
