SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / One Man Army Double Shot
Ihor Otkydach

One Man Army Double Shot

Ihor Otkydach
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
30 (96.77%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (3.23%)
En iyi işlem:
11.74 USD
En kötü işlem:
-0.04 USD
Brüt kâr:
74.34 USD (4 526 pips)
Brüt zarar:
-1.90 USD (2 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (74.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
74.06 USD (29)
Sharpe oranı:
0.88
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
172.48
Alış işlemleri:
20 (64.52%)
Satış işlemleri:
11 (35.48%)
Kâr faktörü:
39.13
Beklenen getiri:
2.34 USD
Ortalama kâr:
2.48 USD
Ortalama zarar:
-1.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.04 USD (1)
Aylık büyüme:
8.12%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.30 USD
Maksimum:
0.42 USD (0.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF 6
CADCHF 5
AUDCAD 4
EURCAD 4
AUDCHF 2
GBPCAD 2
USDSGD 2
EURGBP 1
GBPUSD 1
EURNZD 1
AUDSGD 1
EURUSD 1
EURCHF 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF 7
CADCHF 4
AUDCAD 12
EURCAD 3
AUDCHF 7
GBPCAD 0
USDSGD 4
EURGBP 3
GBPUSD 3
EURNZD 12
AUDSGD 5
EURUSD 7
EURCHF 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF 389
CADCHF 180
AUDCAD 847
EURCAD 262
AUDCHF 306
GBPCAD 44
USDSGD 268
EURGBP 119
GBPUSD 180
EURNZD 1K
AUDSGD 356
EURUSD 371
EURCHF 175
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.74 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +74.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
Exness-MT5Real10
0.50 × 6
FusionMarkets-Live
0.61 × 174
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
itexsys-Platform
0.67 × 9
ICMarketsSC-MT5-4
0.87 × 4483
ICMarketsSC-MT5-2
0.93 × 4308
Alpari-MT5
1.04 × 54
VantageInternational-Live 4
1.04 × 115
BlackBullMarkets-Live
1.13 × 32
ICMarketsSC-MT5
1.15 × 149
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OxSecurities-Live
1.50 × 2
FPMarkets-Live
1.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
Exness-MT5Real5
1.59 × 37
Forex.com-Live 536
1.83 × 163
ForexClub-MT5 Real Server
2.00 × 1
39 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.20 07:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol