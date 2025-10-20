- Büyüme
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
30 (96.77%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (3.23%)
En iyi işlem:
11.74 USD
En kötü işlem:
-0.04 USD
Brüt kâr:
74.34 USD (4 526 pips)
Brüt zarar:
-1.90 USD (2 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (74.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
74.06 USD (29)
Sharpe oranı:
0.88
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
172.48
Alış işlemleri:
20 (64.52%)
Satış işlemleri:
11 (35.48%)
Kâr faktörü:
39.13
Beklenen getiri:
2.34 USD
Ortalama kâr:
2.48 USD
Ortalama zarar:
-1.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.04 USD (1)
Aylık büyüme:
8.12%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.30 USD
Maksimum:
0.42 USD (0.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF
|6
|CADCHF
|5
|AUDCAD
|4
|EURCAD
|4
|AUDCHF
|2
|GBPCAD
|2
|USDSGD
|2
|EURGBP
|1
|GBPUSD
|1
|EURNZD
|1
|AUDSGD
|1
|EURUSD
|1
|EURCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF
|7
|CADCHF
|4
|AUDCAD
|12
|EURCAD
|3
|AUDCHF
|7
|GBPCAD
|0
|USDSGD
|4
|EURGBP
|3
|GBPUSD
|3
|EURNZD
|12
|AUDSGD
|5
|EURUSD
|7
|EURCHF
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF
|389
|CADCHF
|180
|AUDCAD
|847
|EURCAD
|262
|AUDCHF
|306
|GBPCAD
|44
|USDSGD
|268
|EURGBP
|119
|GBPUSD
|180
|EURNZD
|1K
|AUDSGD
|356
|EURUSD
|371
|EURCHF
|175
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 2
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.50 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.61 × 174
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
itexsys-Platform
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.87 × 4483
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.93 × 4308
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
VantageInternational-Live 4
|1.04 × 115
|
BlackBullMarkets-Live
|1.13 × 32
|
ICMarketsSC-MT5
|1.15 × 149
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|1.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
|
Exness-MT5Real5
|1.59 × 37
|
Forex.com-Live 536
|1.83 × 163
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.00 × 1
