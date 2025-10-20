SegnaliSezioni
Ihor Otkydach

One Man Army Double Shot

0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
30 (96.77%)
Loss Trade:
1 (3.23%)
Best Trade:
11.74 USD
Worst Trade:
-0.04 USD
Profitto lordo:
74.34 USD (4 526 pips)
Perdita lorda:
-1.90 USD (2 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (74.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
74.06 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.88
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
172.48
Long Trade:
20 (64.52%)
Short Trade:
11 (35.48%)
Fattore di profitto:
39.13
Profitto previsto:
2.34 USD
Profitto medio:
2.48 USD
Perdita media:
-1.90 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.04 USD (1)
Crescita mensile:
8.12%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.30 USD
Massimale:
0.42 USD (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF 6
CADCHF 5
AUDCAD 4
EURCAD 4
AUDCHF 2
GBPCAD 2
USDSGD 2
EURGBP 1
GBPUSD 1
EURNZD 1
AUDSGD 1
EURUSD 1
EURCHF 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF 7
CADCHF 4
AUDCAD 12
EURCAD 3
AUDCHF 7
GBPCAD 0
USDSGD 4
EURGBP 3
GBPUSD 3
EURNZD 12
AUDSGD 5
EURUSD 7
EURCHF 4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF 389
CADCHF 180
AUDCAD 847
EURCAD 262
AUDCHF 306
GBPCAD 44
USDSGD 268
EURGBP 119
GBPUSD 180
EURNZD 1K
AUDSGD 356
EURUSD 371
EURCHF 175
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.74 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +74.06 USD
Massima perdita consecutiva: -0.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
Exness-MT5Real10
0.50 × 6
FusionMarkets-Live
0.61 × 174
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
itexsys-Platform
0.67 × 9
ICMarketsSC-MT5-4
0.87 × 4483
ICMarketsSC-MT5-2
0.93 × 4308
Alpari-MT5
1.04 × 54
VantageInternational-Live 4
1.04 × 115
BlackBullMarkets-Live
1.13 × 32
ICMarketsSC-MT5
1.15 × 149
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OxSecurities-Live
1.50 × 2
FPMarkets-Live
1.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
Exness-MT5Real5
1.59 × 37
Forex.com-Live 536
1.83 × 163
ForexClub-MT5 Real Server
2.00 × 1
39 più
Non ci sono recensioni
2025.10.20 07:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
