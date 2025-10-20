SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / One Man Army Double Shot
Ihor Otkydach

One Man Army Double Shot

Ihor Otkydach
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 8%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
31
Bénéfice trades:
30 (96.77%)
Perte trades:
1 (3.23%)
Meilleure transaction:
11.74 USD
Pire transaction:
-0.04 USD
Bénéfice brut:
74.34 USD (4 526 pips)
Perte brute:
-1.96 USD (2 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (74.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
74.06 USD (29)
Ratio de Sharpe:
0.88
Activité de trading:
24.49%
Charge de dépôt maximale:
0.24%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
172.33
Longs trades:
20 (64.52%)
Courts trades:
11 (35.48%)
Facteur de profit:
37.93
Rendement attendu:
2.33 USD
Bénéfice moyen:
2.48 USD
Perte moyenne:
-1.96 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.04 USD (1)
Croissance mensuelle:
8.12%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.30 USD
Maximal:
0.42 USD (0.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.16% (1.55 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCHF 6
CADCHF 5
AUDCAD 4
EURCAD 4
AUDCHF 2
GBPCAD 2
USDSGD 2
EURGBP 1
GBPUSD 1
EURNZD 1
AUDSGD 1
EURUSD 1
EURCHF 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCHF 7
CADCHF 4
AUDCAD 12
EURCAD 3
AUDCHF 7
GBPCAD 0
USDSGD 4
EURGBP 3
GBPUSD 3
EURNZD 12
AUDSGD 5
EURUSD 7
EURCHF 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCHF 389
CADCHF 180
AUDCAD 847
EURCAD 262
AUDCHF 306
GBPCAD 44
USDSGD 268
EURGBP 119
GBPUSD 180
EURNZD 1K
AUDSGD 356
EURUSD 371
EURCHF 175
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.74 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 29
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +74.06 USD
Perte consécutive maximale: -0.04 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
Exness-MT5Real10
0.50 × 6
FusionMarkets-Live
0.61 × 174
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
itexsys-Platform
0.67 × 9
ICMarketsSC-MT5-4
0.87 × 4483
ICMarketsSC-MT5-2
0.93 × 4308
Alpari-MT5
1.04 × 54
VantageInternational-Live 4
1.04 × 115
BlackBullMarkets-Live
1.13 × 32
ICMarketsSC-MT5
1.15 × 149
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OxSecurities-Live
1.50 × 2
FPMarkets-Live
1.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
Exness-MT5Real5
1.59 × 37
Forex.com-Live 536
1.83 × 163
ForexClub-MT5 Real Server
2.00 × 1
39 plus...
Aucun avis
2025.10.20 07:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
