SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Marafon 3
Marsel' Sharifullin

Marafon 3

Marsel' Sharifullin
0 inceleme
Güvenilirlik
59 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 50%
RoboForex-ECN-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
136
Kârla kapanan işlemler:
90 (66.17%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (33.82%)
En iyi işlem:
101.99 USD
En kötü işlem:
-79.32 USD
Brüt kâr:
1 569.49 USD (134 474 pips)
Brüt zarar:
-548.68 USD (21 859 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (291.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
291.04 USD (24)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.50%
En son işlem:
45 dakika önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
27 gün
Düzelme faktörü:
6.85
Alış işlemleri:
78 (57.35%)
Satış işlemleri:
58 (42.65%)
Kâr faktörü:
2.86
Beklenen getiri:
7.51 USD
Ortalama kâr:
17.44 USD
Ortalama zarar:
-11.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-51.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-148.97 USD (4)
Aylık büyüme:
13.89%
Yıllık tahmin:
168.49%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
148.97 USD (4.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.94% (55.63 USD)
Varlığa göre:
38.06% (443.31 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 23
XAGUSD 17
NZDUSD 10
EURUSD 10
USDCAD 8
GBPUSD 8
AUDNZD 8
USDJPY 6
AUDCAD 6
EURGBP 6
AUDUSD 4
EURCAD 4
USDCHF 4
EURNZD 4
CHFJPY 3
GBPCHF 3
NZDJPY 2
GBPCAD 1
NZDCAD 1
EURAUD 1
AUDCHF 1
NZDCHF 1
GBPNZD 1
EURJPY 1
CADJPY 1
WTI 1
AUDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -5
XAGUSD 77
NZDUSD 61
EURUSD 138
USDCAD -6
GBPUSD 106
AUDNZD 74
USDJPY 184
AUDCAD 20
EURGBP 4
AUDUSD 44
EURCAD 23
USDCHF 65
EURNZD 73
CHFJPY 128
GBPCHF 8
NZDJPY 19
GBPCAD 0
NZDCAD 0
EURAUD 6
AUDCHF 4
NZDCHF 4
GBPNZD 2
EURJPY -4
CADJPY 6
WTI -4
AUDJPY -4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -66
XAGUSD 1.6K
NZDUSD 7.3K
EURUSD 12K
USDCAD 6.3K
GBPUSD 11K
AUDNZD 8.5K
USDJPY 22K
AUDCAD 3.2K
EURGBP 2.3K
AUDUSD 3.5K
EURCAD 3.5K
USDCHF 5K
EURNZD 9.1K
CHFJPY 16K
GBPCHF 548
NZDJPY 2.9K
GBPCAD 78
NZDCAD -13
EURAUD 887
AUDCHF 329
NZDCHF 286
GBPNZD 441
EURJPY -554
CADJPY 981
WTI -35
AUDJPY -618
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +101.99 USD
En kötü işlem: -79 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +291.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -51.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real6
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 2
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
TradingProInternational-Live 2
0.07 × 54
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
VTMarkets-Live 3
0.21 × 187
TMGM.TradeMax-Live8
0.28 × 18
Tickmill-Live10
0.33 × 95
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
ICMarketsSC-Live07
0.33 × 57
ICMarketsSC-Live16
0.35 × 203
ForexTimeFXTM-ECN2
0.36 × 107
VantageFXInternational-Live 7
0.38 × 24
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
TitanFX-01
0.44 × 16
TMGM.TradeMax-Live3
0.45 × 108
Tickmill-Live08
0.45 × 22
DooPrime-Live 2
0.50 × 10
Pepperstone-Edge12
0.50 × 6
TradersGlobalGroup-Live 2
0.52 × 286
GoMarkets-Real 1
0.52 × 508
ICMarketsSC-Live06
0.54 × 301
154 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.17 13:31
Trading operations on the account were performed for only 50 days. This comprises 12.17% of days out of the 411 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 13:31
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol