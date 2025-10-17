SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Marafon 3
Marsel' Sharifullin

Marafon 3

Marsel' Sharifullin
0 recensioni
Affidabilità
59 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 51%
RoboForex-ECN-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
137
Profit Trade:
91 (66.42%)
Loss Trade:
46 (33.58%)
Best Trade:
101.99 USD
Worst Trade:
-79.32 USD
Profitto lordo:
1 572.81 USD (134 739 pips)
Perdita lorda:
-548.68 USD (21 859 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (291.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
291.04 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.50%
Ultimo trade:
21 minuti fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
27 giorni
Fattore di recupero:
6.87
Long Trade:
79 (57.66%)
Short Trade:
58 (42.34%)
Fattore di profitto:
2.87
Profitto previsto:
7.48 USD
Profitto medio:
17.28 USD
Perdita media:
-11.93 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-51.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-148.97 USD (4)
Crescita mensile:
14.21%
Previsione annuale:
172.43%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
148.97 USD (4.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.94% (55.63 USD)
Per equità:
38.06% (443.31 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 23
XAGUSD 17
NZDUSD 10
EURUSD 10
USDCAD 8
GBPUSD 8
AUDNZD 8
USDJPY 6
AUDCAD 6
EURGBP 6
USDCHF 5
AUDUSD 4
EURCAD 4
EURNZD 4
CHFJPY 3
GBPCHF 3
NZDJPY 2
GBPCAD 1
NZDCAD 1
EURAUD 1
AUDCHF 1
NZDCHF 1
GBPNZD 1
EURJPY 1
CADJPY 1
WTI 1
AUDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -5
XAGUSD 77
NZDUSD 61
EURUSD 138
USDCAD -6
GBPUSD 106
AUDNZD 74
USDJPY 184
AUDCAD 20
EURGBP 4
USDCHF 68
AUDUSD 44
EURCAD 23
EURNZD 73
CHFJPY 128
GBPCHF 8
NZDJPY 19
GBPCAD 0
NZDCAD 0
EURAUD 6
AUDCHF 4
NZDCHF 4
GBPNZD 2
EURJPY -4
CADJPY 6
WTI -4
AUDJPY -4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -66
XAGUSD 1.6K
NZDUSD 7.3K
EURUSD 12K
USDCAD 6.3K
GBPUSD 11K
AUDNZD 8.5K
USDJPY 22K
AUDCAD 3.2K
EURGBP 2.3K
USDCHF 5.3K
AUDUSD 3.5K
EURCAD 3.5K
EURNZD 9.1K
CHFJPY 16K
GBPCHF 548
NZDJPY 2.9K
GBPCAD 78
NZDCAD -13
EURAUD 887
AUDCHF 329
NZDCHF 286
GBPNZD 441
EURJPY -554
CADJPY 981
WTI -35
AUDJPY -618
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +101.99 USD
Worst Trade: -79 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +291.04 USD
Massima perdita consecutiva: -51.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real6
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 2
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
TradingProInternational-Live 2
0.07 × 54
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
VTMarkets-Live 3
0.21 × 187
TMGM.TradeMax-Live8
0.28 × 18
Tickmill-Live10
0.33 × 95
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
ICMarketsSC-Live07
0.33 × 57
ICMarketsSC-Live16
0.35 × 203
ForexTimeFXTM-ECN2
0.36 × 107
VantageFXInternational-Live 7
0.38 × 24
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
TitanFX-01
0.44 × 16
TMGM.TradeMax-Live3
0.45 × 108
Tickmill-Live08
0.45 × 22
DooPrime-Live 2
0.50 × 10
Pepperstone-Edge12
0.50 × 6
TradersGlobalGroup-Live 2
0.52 × 286
GoMarkets-Real 1
0.52 × 508
ICMarketsSC-Live06
0.54 × 301
154 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.17 13:31
Trading operations on the account were performed for only 50 days. This comprises 12.17% of days out of the 411 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 13:31
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati