Marsel' Sharifullin

Marafon 3

Marsel' Sharifullin
0 avis
Fiabilité
60 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 39%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
172
Bénéfice trades:
99 (57.55%)
Perte trades:
73 (42.44%)
Meilleure transaction:
101.99 USD
Pire transaction:
-79.32 USD
Bénéfice brut:
1 661.21 USD (143 683 pips)
Perte brute:
-727.83 USD (38 513 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (291.04 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
291.04 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
9.89%
Dernier trade:
10 il y a des minutes
Trades par semaine:
67
Temps de détention moyen:
21 jours
Facteur de récupération:
6.27
Longs trades:
108 (62.79%)
Courts trades:
64 (37.21%)
Facteur de profit:
2.28
Rendement attendu:
5.43 USD
Bénéfice moyen:
16.78 USD
Perte moyenne:
-9.97 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-33.12 USD)
Perte consécutive maximale:
-148.97 USD (4)
Croissance mensuelle:
3.85%
Prévision annuelle:
46.66%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
148.97 USD (4.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.60% (101.33 USD)
Par fonds propres:
38.06% (443.31 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 56
XAGUSD 18
NZDUSD 10
EURUSD 10
USDCAD 8
GBPUSD 8
AUDNZD 8
USDJPY 6
AUDCAD 6
EURGBP 6
USDCHF 5
AUDUSD 4
EURCAD 4
EURNZD 4
CHFJPY 3
GBPCHF 3
NZDJPY 2
WTI 2
GBPCAD 1
NZDCAD 1
EURAUD 1
AUDCHF 1
NZDCHF 1
GBPNZD 1
EURJPY 1
CADJPY 1
AUDJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -87
XAGUSD 77
NZDUSD 61
EURUSD 138
USDCAD -6
GBPUSD 106
AUDNZD 74
USDJPY 184
AUDCAD 20
EURGBP 4
USDCHF 68
AUDUSD 44
EURCAD 23
EURNZD 73
CHFJPY 128
GBPCHF 8
NZDJPY 19
WTI -13
GBPCAD 0
NZDCAD 0
EURAUD 6
AUDCHF 4
NZDCHF 4
GBPNZD 2
EURJPY -4
CADJPY 6
AUDJPY -4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -7.7K
XAGUSD 1.6K
NZDUSD 7.3K
EURUSD 12K
USDCAD 6.3K
GBPUSD 11K
AUDNZD 8.5K
USDJPY 22K
AUDCAD 3.2K
EURGBP 2.3K
USDCHF 5.3K
AUDUSD 3.5K
EURCAD 3.5K
EURNZD 9.1K
CHFJPY 16K
GBPCHF 548
NZDJPY 2.9K
WTI -123
GBPCAD 78
NZDCAD -13
EURAUD 887
AUDCHF 329
NZDCHF 286
GBPNZD 441
EURJPY -554
CADJPY 981
AUDJPY -618
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +101.99 USD
Pire transaction: -79 USD
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +291.04 USD
Perte consécutive maximale: -33.12 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real6
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 2
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
TradingProInternational-Live 2
0.07 × 54
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
VTMarkets-Live 3
0.21 × 187
TMGM.TradeMax-Live8
0.28 × 18
Tickmill-Live10
0.33 × 95
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
ICMarketsSC-Live07
0.33 × 57
ICMarketsSC-Live16
0.35 × 203
ForexTimeFXTM-ECN2
0.36 × 107
VantageFXInternational-Live 7
0.38 × 24
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
TitanFX-01
0.44 × 16
TMGM.TradeMax-Live3
0.45 × 108
Tickmill-Live08
0.45 × 22
DooPrime-Live 2
0.50 × 10
Pepperstone-Edge12
0.50 × 6
TradersGlobalGroup-Live 2
0.52 × 286
GoMarkets-Real 1
0.52 × 508
ICMarketsSC-Live06
0.54 × 301
154 plus...
2025.10.21 14:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 13:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 00:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 16:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 13:31
Trading operations on the account were performed for only 50 days. This comprises 12.17% of days out of the 411 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 13:31
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire