- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
24 (96.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (4.00%)
En iyi işlem:
2.75 USD
En kötü işlem:
-0.86 USD
Brüt kâr:
35.94 USD (3 733 pips)
Brüt zarar:
-0.86 USD (85 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (35.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35.37 USD (23)
Sharpe oranı:
1.79
Alım-satım etkinliği:
73.30%
Maks. mevduat yükü:
9.01%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
40.79
Alış işlemleri:
8 (32.00%)
Satış işlemleri:
17 (68.00%)
Kâr faktörü:
41.79
Beklenen getiri:
1.40 USD
Ortalama kâr:
1.50 USD
Ortalama zarar:
-0.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.86 USD (1)
Aylık büyüme:
6.25%
Algo alım-satım:
8%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.86 USD (1.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.57% (0.86 USD)
Varlığa göre:
0.35% (0.53 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|24
|USDCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|32
|USDCAD
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|3.2K
|USDCAD
|426
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.75 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +35.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.86 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
CDGGlobal-Server
|0.00 × 25
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 4
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 10
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 561
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 135
|
Deriv-Server-02
|0.00 × 1
|
BeirmanCapital-Server
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 14
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 23
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 24
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 5
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 11
|
Pipbull-Live01
|0.00 × 4
|
HedgeHood-MT5
|0.00 × 75
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 2
|
TickmillAsia-Live
|0.00 × 1
|
GIVTrade-Server
|0.00 × 5
|
OnePrime-Live01
|0.00 × 7
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
353%
0
0
USD
USD
150
USD
USD
28
8%
25
96%
73%
41.79
1.40
USD
USD
1%
1:100