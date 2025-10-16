Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

CDGGlobal-Server 0.00 × 25 Trading.comMarkets-MT5 0.00 × 1 Exness-MT5Real17 0.00 × 4 easyMarkets-Live 0.00 × 10 ICTrading-MT5-4 0.00 × 561 FinexBisnisSolusi-Real 0.00 × 135 Deriv-Server-02 0.00 × 1 BeirmanCapital-Server 0.00 × 1 DerivSVG-Server 0.00 × 14 xChief-MT5 0.00 × 1 KuberaCapitalMarkets-Server 0.00 × 1 GOMarketsIntl-Live 0.00 × 1 PlexyTrade-Server01 0.00 × 1 VantageInternational-Live 3 0.00 × 1 SCFMLimited-Live2 0.00 × 23 HFMarketsGlobal-Live3 0.00 × 24 OxSecurities-Live 0.00 × 7 VantageInternational-Live 6 0.00 × 5 RoboMarketsDE-ECN 0.00 × 11 Pipbull-Live01 0.00 × 4 HedgeHood-MT5 0.00 × 75 PepperstoneUK-Live 0.00 × 2 TickmillAsia-Live 0.00 × 1 GIVTrade-Server 0.00 × 5 OnePrime-Live01 0.00 × 7 181 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya