- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-6.04 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-42.18 USD (5 508 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
-3.48
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.44%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
9 (81.82%)
Satış işlemleri:
2 (18.18%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-3.83 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-3.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-42.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.18 USD (11)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
42.18 USD
Maksimum:
42.18 USD (4.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.22% (42.18 USD)
Varlığa göre:
2.61% (26.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CADJPY
|1
|AUDJPY
|1
|CADCHF
|1
|USDJPY
|1
|AUDCHF
|1
|USDCHF
|1
|EURNZD
|1
|NZDCHF
|1
|NZDJPY
|1
|GBPNZD
|1
|GBPCHF
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CADJPY
|-4
|AUDJPY
|-5
|CADCHF
|-2
|USDJPY
|-6
|AUDCHF
|-3
|USDCHF
|-3
|EURNZD
|-4
|NZDCHF
|-3
|NZDJPY
|-4
|GBPNZD
|-4
|GBPCHF
|-3
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CADJPY
|-638
|AUDJPY
|-789
|CADCHF
|-141
|USDJPY
|-909
|AUDCHF
|-273
|USDCHF
|-248
|EURNZD
|-774
|NZDCHF
|-228
|NZDJPY
|-640
|GBPNZD
|-615
|GBPCHF
|-253
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -42.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 2
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 2
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Demo
|0.00 × 10
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 19
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 3
|
mForex-REAL
|0.00 × 4
|
AM-Live2
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 2
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 26
|
RoyalPlatforms-Real
|0.00 × 2
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
|
Exness-Real28
|0.00 × 14
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 29
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-4%
0
0
USD
USD
958
USD
USD
1
0%
11
0%
100%
0.00
-3.83
USD
USD
4%
1:200