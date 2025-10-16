SegnaliSezioni
Ghulam Muhiuddin

Extreme RSI Ultra

Ghulam Muhiuddin
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -5%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
12 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-6.04 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-45.58 USD (5 777 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-3.60
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.44%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
10 (83.33%)
Short Trade:
2 (16.67%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-3.80 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-3.80 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-45.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-45.58 USD (12)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
45.58 USD
Massimale:
45.58 USD (4.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.56% (45.58 USD)
Per equità:
2.61% (26.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CADJPY 1
AUDJPY 1
CADCHF 1
USDJPY 1
AUDCHF 1
USDCHF 1
EURNZD 1
NZDCHF 1
NZDJPY 1
GBPNZD 1
GBPCHF 1
EURCHF 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CADJPY -4
AUDJPY -5
CADCHF -2
USDJPY -6
AUDCHF -3
USDCHF -3
EURNZD -4
NZDCHF -3
NZDJPY -4
GBPNZD -4
GBPCHF -3
EURCHF -3
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CADJPY -638
AUDJPY -789
CADCHF -141
USDJPY -909
AUDCHF -273
USDCHF -248
EURNZD -774
NZDCHF -228
NZDJPY -640
GBPNZD -615
GBPCHF -253
EURCHF -269
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -45.58 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 20
Axi-US02-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
360Capital-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live16
0.00 × 7
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
NgelPartners-Live
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Live
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 2
JFD-Live02
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
QETrade-REAL SERVER
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 1
mForex-REAL
0.00 × 4
Alpari-Trade
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 6
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 2
Non ci sono recensioni
2025.10.16 18:31
Share of trading days is too low
2025.10.16 18:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.16 18:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 17:31
Share of trading days is too low
2025.10.16 17:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.16 16:31
Share of trading days is too low
2025.10.16 16:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.16 12:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 12:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 12:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.16 12:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 12:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Extreme RSI Ultra
30USD al mese
-5%
0
0
USD
954
USD
1
0%
12
0%
100%
0.00
-3.80
USD
5%
1:200
