- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
12 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-6.04 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-45.58 USD (5 777 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-3.60
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.44%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
10 (83.33%)
Short Trade:
2 (16.67%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-3.80 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-3.80 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-45.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-45.58 USD (12)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
45.58 USD
Massimale:
45.58 USD (4.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.56% (45.58 USD)
Per equità:
2.61% (26.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CADJPY
|1
|AUDJPY
|1
|CADCHF
|1
|USDJPY
|1
|AUDCHF
|1
|USDCHF
|1
|EURNZD
|1
|NZDCHF
|1
|NZDJPY
|1
|GBPNZD
|1
|GBPCHF
|1
|EURCHF
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CADJPY
|-4
|AUDJPY
|-5
|CADCHF
|-2
|USDJPY
|-6
|AUDCHF
|-3
|USDCHF
|-3
|EURNZD
|-4
|NZDCHF
|-3
|NZDJPY
|-4
|GBPNZD
|-4
|GBPCHF
|-3
|EURCHF
|-3
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CADJPY
|-638
|AUDJPY
|-789
|CADCHF
|-141
|USDJPY
|-909
|AUDCHF
|-273
|USDCHF
|-248
|EURNZD
|-774
|NZDCHF
|-228
|NZDJPY
|-640
|GBPNZD
|-615
|GBPCHF
|-253
|EURCHF
|-269
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -45.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 20
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
360Capital-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 7
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Live
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 2
|
JFD-Live02
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
QETrade-REAL SERVER
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 1
|
mForex-REAL
|0.00 × 4
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 6
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-5%
0
0
USD
USD
954
USD
USD
1
0%
12
0%
100%
0.00
-3.80
USD
USD
5%
1:200