Thanh Nguyen Chi

StableEA1

Thanh Nguyen Chi
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 28%
MarketsVox-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
264
Kârla kapanan işlemler:
84 (31.81%)
Zararla kapanan işlemler:
180 (68.18%)
En iyi işlem:
942.44 USD
En kötü işlem:
-150.66 USD
Brüt kâr:
11 755.55 USD (2 018 421 pips)
Brüt zarar:
-8 941.33 USD (1 880 958 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (1 107.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 176.89 USD (3)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.18%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.38
Alış işlemleri:
201 (76.14%)
Satış işlemleri:
63 (23.86%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
10.66 USD
Ortalama kâr:
139.95 USD
Ortalama zarar:
-49.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-609.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-617.86 USD (7)
Aylık büyüme:
55.24%
Yıllık tahmin:
670.21%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 982.52 USD
Maksimum:
2 041.65 USD (20.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.30% (2 041.65 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 175
US100 42
BTCUSD 30
US500 17
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.3K
US100 -22
BTCUSD 365
US500 165
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 47K
US100 -1.7K
BTCUSD 90K
US500 1.8K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +942.44 USD
En kötü işlem: -151 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +1 107.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -609.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MarketsVox-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.16 09:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.36% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 09:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
