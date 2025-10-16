SignauxSections
Thanh Nguyen Chi

StableEA1

Thanh Nguyen Chi
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 28%
MarketsVox-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
264
Bénéfice trades:
84 (31.81%)
Perte trades:
180 (68.18%)
Meilleure transaction:
942.44 USD
Pire transaction:
-150.66 USD
Bénéfice brut:
11 755.55 USD (2 018 421 pips)
Perte brute:
-8 941.33 USD (1 880 958 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (1 107.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 176.89 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.18%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.38
Longs trades:
201 (76.14%)
Courts trades:
63 (23.86%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
10.66 USD
Bénéfice moyen:
139.95 USD
Perte moyenne:
-49.67 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-609.64 USD)
Perte consécutive maximale:
-617.86 USD (7)
Croissance mensuelle:
55.24%
Prévision annuelle:
670.21%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 982.52 USD
Maximal:
2 041.65 USD (20.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.30% (2 041.65 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 175
US100 42
BTCUSD 30
US500 17
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.3K
US100 -22
BTCUSD 365
US500 165
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 47K
US100 -1.7K
BTCUSD 90K
US500 1.8K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +942.44 USD
Pire transaction: -151 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +1 107.00 USD
Perte consécutive maximale: -609.64 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MarketsVox-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.16 09:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.36% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 09:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
