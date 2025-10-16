SegnaliSezioni
Thanh Nguyen Chi

StableEA1

Thanh Nguyen Chi
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 28%
MarketsVox-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
264
Profit Trade:
84 (31.81%)
Loss Trade:
180 (68.18%)
Best Trade:
942.44 USD
Worst Trade:
-150.66 USD
Profitto lordo:
11 755.55 USD (2 018 421 pips)
Perdita lorda:
-8 941.33 USD (1 880 958 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (1 107.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 176.89 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.18%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.38
Long Trade:
201 (76.14%)
Short Trade:
63 (23.86%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
10.66 USD
Profitto medio:
139.95 USD
Perdita media:
-49.67 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-609.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-617.86 USD (7)
Crescita mensile:
55.24%
Previsione annuale:
670.21%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 982.52 USD
Massimale:
2 041.65 USD (20.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.30% (2 041.65 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 175
US100 42
BTCUSD 30
US500 17
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.3K
US100 -22
BTCUSD 365
US500 165
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 47K
US100 -1.7K
BTCUSD 90K
US500 1.8K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +942.44 USD
Worst Trade: -151 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +1 107.00 USD
Massima perdita consecutiva: -609.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MarketsVox-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.16 09:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.36% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 09:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
