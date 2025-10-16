SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / IC MT4 5
Heng Pei Liao

IC MT4 5

Heng Pei Liao
0 inceleme
127 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live06
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
897
Kârla kapanan işlemler:
640 (71.34%)
Zararla kapanan işlemler:
257 (28.65%)
En iyi işlem:
101.12 USD
En kötü işlem:
-91.75 USD
Brüt kâr:
6 199.96 USD (189 799 pips)
Brüt zarar:
-3 165.96 USD (117 895 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (548.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
678.37 USD (34)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
5.37
Alış işlemleri:
386 (43.03%)
Satış işlemleri:
511 (56.97%)
Kâr faktörü:
1.96
Beklenen getiri:
3.38 USD
Ortalama kâr:
9.69 USD
Ortalama zarar:
-12.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-393.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-393.31 USD (11)
Aylık büyüme:
0.66%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34.44 USD
Maksimum:
565.38 USD (24.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 261
NZDCAD 247
AUDNZD 189
GBPUSD 70
EURUSD 52
EURCAD 28
GBPCAD 24
USDCAD 15
EURGBP 9
AUDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 1.3K
NZDCAD 1K
AUDNZD 202
GBPUSD 147
EURUSD 357
EURCAD -274
GBPCAD 119
USDCAD 152
EURGBP 1
AUDUSD -4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 32K
NZDCAD 22K
AUDNZD 4.8K
GBPUSD 8.1K
EURUSD 5K
EURCAD -17K
GBPCAD 11K
USDCAD 7.8K
EURGBP -360
AUDUSD -349
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +101.12 USD
En kötü işlem: -92 USD
Maksimum ardışık kazanç: 34
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +548.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -393.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live
0.04 × 25
ICMarketsSC-Live02
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live08
0.18 × 716
FusionMarkets-Demo
0.19 × 81
ICMarketsSC-Live26
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live16
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live27
0.42 × 26
EGlobal-Cent6
0.47 × 341
ICMarkets-Live24
0.50 × 10
ICMarketsSC-Live07
0.56 × 284
TMGM.TradeMax-Live8
0.58 × 106
ICMarketsSC-Live15
0.72 × 43
VantageFX-Live 3
0.80 × 5
BlueberryMarkets-Live
0.89 × 45
Longhorn-Real2
0.90 × 40
ICMarkets-Live17
0.91 × 23
ICMarketsSC-Live12
1.15 × 20
MonetaMarkets-Live 6
1.23 × 1217
TMGM.TradeMax-Live3
1.30 × 318
ICMarketsSC-Live05
1.36 × 25
66 daha fazla...
İnceleme yok
