İşlemler:
897
Kârla kapanan işlemler:
640 (71.34%)
Zararla kapanan işlemler:
257 (28.65%)
En iyi işlem:
101.12 USD
En kötü işlem:
-91.75 USD
Brüt kâr:
6 199.96 USD (189 799 pips)
Brüt zarar:
-3 165.96 USD (117 895 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (548.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
678.37 USD (34)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
5.37
Alış işlemleri:
386 (43.03%)
Satış işlemleri:
511 (56.97%)
Kâr faktörü:
1.96
Beklenen getiri:
3.38 USD
Ortalama kâr:
9.69 USD
Ortalama zarar:
-12.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-393.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-393.31 USD (11)
Aylık büyüme:
0.66%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34.44 USD
Maksimum:
565.38 USD (24.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|261
|NZDCAD
|247
|AUDNZD
|189
|GBPUSD
|70
|EURUSD
|52
|EURCAD
|28
|GBPCAD
|24
|USDCAD
|15
|EURGBP
|9
|AUDUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|1.3K
|NZDCAD
|1K
|AUDNZD
|202
|GBPUSD
|147
|EURUSD
|357
|EURCAD
|-274
|GBPCAD
|119
|USDCAD
|152
|EURGBP
|1
|AUDUSD
|-4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|32K
|NZDCAD
|22K
|AUDNZD
|4.8K
|GBPUSD
|8.1K
|EURUSD
|5K
|EURCAD
|-17K
|GBPCAD
|11K
|USDCAD
|7.8K
|EURGBP
|-360
|AUDUSD
|-349
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +101.12 USD
En kötü işlem: -92 USD
Maksimum ardışık kazanç: 34
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +548.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -393.31 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live
|0.04 × 25
|
ICMarketsSC-Live02
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live08
|0.18 × 716
|
FusionMarkets-Demo
|0.19 × 81
|
ICMarketsSC-Live26
|0.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live16
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live27
|0.42 × 26
|
EGlobal-Cent6
|0.47 × 341
|
ICMarkets-Live24
|0.50 × 10
|
ICMarketsSC-Live07
|0.56 × 284
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.58 × 106
|
ICMarketsSC-Live15
|0.72 × 43
|
VantageFX-Live 3
|0.80 × 5
|
BlueberryMarkets-Live
|0.89 × 45
|
Longhorn-Real2
|0.90 × 40
|
ICMarkets-Live17
|0.91 × 23
|
ICMarketsSC-Live12
|1.15 × 20
|
MonetaMarkets-Live 6
|1.23 × 1217
|
TMGM.TradeMax-Live3
|1.30 × 318
|
ICMarketsSC-Live05
|1.36 × 25
