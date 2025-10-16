SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / IC MT4 5
Heng Pei Liao

IC MT4 5

Heng Pei Liao
0 avis
127 semaines
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live06
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
897
Bénéfice trades:
640 (71.34%)
Perte trades:
257 (28.65%)
Meilleure transaction:
101.12 USD
Pire transaction:
-91.75 USD
Bénéfice brut:
6 199.96 USD (189 799 pips)
Perte brute:
-3 165.96 USD (117 895 pips)
Gains consécutifs maximales:
45 (548.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
678.37 USD (34)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
5.37
Longs trades:
386 (43.03%)
Courts trades:
511 (56.97%)
Facteur de profit:
1.96
Rendement attendu:
3.38 USD
Bénéfice moyen:
9.69 USD
Perte moyenne:
-12.32 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-393.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-393.31 USD (11)
Croissance mensuelle:
0.66%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
34.44 USD
Maximal:
565.38 USD (24.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 261
NZDCAD 247
AUDNZD 189
GBPUSD 70
EURUSD 52
EURCAD 28
GBPCAD 24
USDCAD 15
EURGBP 9
AUDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 1.3K
NZDCAD 1K
AUDNZD 202
GBPUSD 147
EURUSD 357
EURCAD -274
GBPCAD 119
USDCAD 152
EURGBP 1
AUDUSD -4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 32K
NZDCAD 22K
AUDNZD 4.8K
GBPUSD 8.1K
EURUSD 5K
EURCAD -17K
GBPCAD 11K
USDCAD 7.8K
EURGBP -360
AUDUSD -349
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +101.12 USD
Pire transaction: -92 USD
Gains consécutifs maximales: 34
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +548.03 USD
Perte consécutive maximale: -393.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live06" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live
0.04 × 25
ICMarketsSC-Live02
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live08
0.18 × 716
FusionMarkets-Demo
0.19 × 81
ICMarketsSC-Live26
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live16
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live27
0.42 × 26
EGlobal-Cent6
0.47 × 341
ICMarkets-Live24
0.50 × 10
ICMarketsSC-Live07
0.56 × 284
TMGM.TradeMax-Live8
0.58 × 106
ICMarketsSC-Live15
0.72 × 43
VantageFX-Live 3
0.80 × 5
BlueberryMarkets-Live
0.89 × 45
Longhorn-Real2
0.90 × 40
ICMarkets-Live17
0.91 × 23
ICMarketsSC-Live12
1.15 × 20
MonetaMarkets-Live 6
1.23 × 1217
TMGM.TradeMax-Live3
1.30 × 318
ICMarketsSC-Live05
1.36 × 25
66 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire