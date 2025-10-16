- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
897
Profit Trade:
640 (71.34%)
Loss Trade:
257 (28.65%)
Best Trade:
101.12 USD
Worst Trade:
-91.75 USD
Profitto lordo:
6 199.96 USD (189 799 pips)
Perdita lorda:
-3 165.96 USD (117 895 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (548.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
678.37 USD (34)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
5.37
Long Trade:
386 (43.03%)
Short Trade:
511 (56.97%)
Fattore di profitto:
1.96
Profitto previsto:
3.38 USD
Profitto medio:
9.69 USD
Perdita media:
-12.32 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-393.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-393.31 USD (11)
Crescita mensile:
0.66%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
34.44 USD
Massimale:
565.38 USD (24.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|261
|NZDCAD
|247
|AUDNZD
|189
|GBPUSD
|70
|EURUSD
|52
|EURCAD
|28
|GBPCAD
|24
|USDCAD
|15
|EURGBP
|9
|AUDUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|1.3K
|NZDCAD
|1K
|AUDNZD
|202
|GBPUSD
|147
|EURUSD
|357
|EURCAD
|-274
|GBPCAD
|119
|USDCAD
|152
|EURGBP
|1
|AUDUSD
|-4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|32K
|NZDCAD
|22K
|AUDNZD
|4.8K
|GBPUSD
|8.1K
|EURUSD
|5K
|EURCAD
|-17K
|GBPCAD
|11K
|USDCAD
|7.8K
|EURGBP
|-360
|AUDUSD
|-349
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +101.12 USD
Worst Trade: -92 USD
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +548.03 USD
Massima perdita consecutiva: -393.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live
|0.04 × 25
|
ICMarketsSC-Live02
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live08
|0.18 × 716
|
FusionMarkets-Demo
|0.19 × 81
|
ICMarketsSC-Live26
|0.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live16
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live27
|0.42 × 26
|
EGlobal-Cent6
|0.47 × 341
|
ICMarkets-Live24
|0.50 × 10
|
ICMarketsSC-Live07
|0.56 × 284
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.58 × 106
|
ICMarketsSC-Live15
|0.72 × 43
|
VantageFX-Live 3
|0.80 × 5
|
BlueberryMarkets-Live
|0.89 × 45
|
Longhorn-Real2
|0.90 × 40
|
ICMarkets-Live17
|0.91 × 23
|
ICMarketsSC-Live12
|1.15 × 20
|
MonetaMarkets-Live 6
|1.23 × 1217
|
TMGM.TradeMax-Live3
|1.30 × 318
|
ICMarketsSC-Live05
|1.36 × 25
