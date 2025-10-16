SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / IC MT4 5
Heng Pei Liao

IC MT4 5

Heng Pei Liao
0 recensioni
127 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live06
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
897
Profit Trade:
640 (71.34%)
Loss Trade:
257 (28.65%)
Best Trade:
101.12 USD
Worst Trade:
-91.75 USD
Profitto lordo:
6 199.96 USD (189 799 pips)
Perdita lorda:
-3 165.96 USD (117 895 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (548.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
678.37 USD (34)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
5.37
Long Trade:
386 (43.03%)
Short Trade:
511 (56.97%)
Fattore di profitto:
1.96
Profitto previsto:
3.38 USD
Profitto medio:
9.69 USD
Perdita media:
-12.32 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-393.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-393.31 USD (11)
Crescita mensile:
0.66%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
34.44 USD
Massimale:
565.38 USD (24.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 261
NZDCAD 247
AUDNZD 189
GBPUSD 70
EURUSD 52
EURCAD 28
GBPCAD 24
USDCAD 15
EURGBP 9
AUDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 1.3K
NZDCAD 1K
AUDNZD 202
GBPUSD 147
EURUSD 357
EURCAD -274
GBPCAD 119
USDCAD 152
EURGBP 1
AUDUSD -4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 32K
NZDCAD 22K
AUDNZD 4.8K
GBPUSD 8.1K
EURUSD 5K
EURCAD -17K
GBPCAD 11K
USDCAD 7.8K
EURGBP -360
AUDUSD -349
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +101.12 USD
Worst Trade: -92 USD
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +548.03 USD
Massima perdita consecutiva: -393.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live
0.04 × 25
ICMarketsSC-Live02
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live08
0.18 × 716
FusionMarkets-Demo
0.19 × 81
ICMarketsSC-Live26
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live16
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live27
0.42 × 26
EGlobal-Cent6
0.47 × 341
ICMarkets-Live24
0.50 × 10
ICMarketsSC-Live07
0.56 × 284
TMGM.TradeMax-Live8
0.58 × 106
ICMarketsSC-Live15
0.72 × 43
VantageFX-Live 3
0.80 × 5
BlueberryMarkets-Live
0.89 × 45
Longhorn-Real2
0.90 × 40
ICMarkets-Live17
0.91 × 23
ICMarketsSC-Live12
1.15 × 20
MonetaMarkets-Live 6
1.23 × 1217
TMGM.TradeMax-Live3
1.30 × 318
ICMarketsSC-Live05
1.36 × 25
66 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati