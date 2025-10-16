- Büyüme
İşlemler:
325
Kârla kapanan işlemler:
219 (67.38%)
Zararla kapanan işlemler:
106 (32.62%)
En iyi işlem:
22.87 USD
En kötü işlem:
-28.96 USD
Brüt kâr:
872.54 USD (69 920 pips)
Brüt zarar:
-597.27 USD (59 368 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (100.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
117.86 USD (24)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
1.54
Alış işlemleri:
117 (36.00%)
Satış işlemleri:
208 (64.00%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
0.85 USD
Ortalama kâr:
3.98 USD
Ortalama zarar:
-5.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-178.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-178.27 USD (16)
Aylık büyüme:
5.48%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
85.71 USD
Maksimum:
178.27 USD (8.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|92
|AUDCAD
|86
|NZDCAD
|79
|EURCAD
|26
|GBPUSD
|18
|EURUSD
|14
|USDCAD
|10
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD
|81
|AUDCAD
|146
|NZDCAD
|50
|EURCAD
|-139
|GBPUSD
|61
|EURUSD
|52
|USDCAD
|25
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD
|3K
|AUDCAD
|9.5K
|NZDCAD
|1.9K
|EURCAD
|-19K
|GBPUSD
|6.2K
|EURUSD
|5.3K
|USDCAD
|3.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +22.87 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +100.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -178.27 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live07" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|0.44 × 465
|
ICMarketsSC-Live08
|0.59 × 4230
|
ICMarkets-Live12
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|0.73 × 252
|
ICMarketsSC-Live07
|0.82 × 443
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|1.00 × 200
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 6
|
Exness-Real9
|1.09 × 34
|
ICMarketsSC-Live10
|1.33 × 230
|
ICMarketsSC-Live06
|1.37 × 167
|
ICMarketsSC-Live20
|1.39 × 241
|
TMGM.TradeMax-Live3
|1.50 × 12
|
FXCM-USDReal03
|1.50 × 10
|
Tickmill-Live04
|1.51 × 139
|
LMAXNZ2-LIVE
|1.77 × 22
|
Exness-Real
|2.48 × 145
|
ICMarketsSC-Live11
|2.72 × 18
|
ForexChief-DirectFX
|3.00 × 3
|
KohleCapitalMarkets-Live
|3.43 × 89
