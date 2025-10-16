SinyallerBölümler
Heng Pei Liao

IC MT4 Forever

Heng Pei Liao
0 inceleme
70 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live07
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
325
Kârla kapanan işlemler:
219 (67.38%)
Zararla kapanan işlemler:
106 (32.62%)
En iyi işlem:
22.87 USD
En kötü işlem:
-28.96 USD
Brüt kâr:
872.54 USD (69 920 pips)
Brüt zarar:
-597.27 USD (59 368 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (100.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
117.86 USD (24)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
1.54
Alış işlemleri:
117 (36.00%)
Satış işlemleri:
208 (64.00%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
0.85 USD
Ortalama kâr:
3.98 USD
Ortalama zarar:
-5.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-178.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-178.27 USD (16)
Aylık büyüme:
5.48%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
85.71 USD
Maksimum:
178.27 USD (8.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD 92
AUDCAD 86
NZDCAD 79
EURCAD 26
GBPUSD 18
EURUSD 14
USDCAD 10
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD 81
AUDCAD 146
NZDCAD 50
EURCAD -139
GBPUSD 61
EURUSD 52
USDCAD 25
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD 3K
AUDCAD 9.5K
NZDCAD 1.9K
EURCAD -19K
GBPUSD 6.2K
EURUSD 5.3K
USDCAD 3.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22.87 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +100.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -178.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live07" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live19
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 3
ICMarkets-Live17
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 16
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live09
0.44 × 465
ICMarketsSC-Live08
0.59 × 4230
ICMarkets-Live12
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live26
0.73 × 252
ICMarketsSC-Live07
0.82 × 443
HFMarketsSV-Live Server 6
1.00 × 200
ICMarkets-Live03
1.00 × 6
Exness-Real9
1.09 × 34
ICMarketsSC-Live10
1.33 × 230
ICMarketsSC-Live06
1.37 × 167
ICMarketsSC-Live20
1.39 × 241
TMGM.TradeMax-Live3
1.50 × 12
FXCM-USDReal03
1.50 × 10
Tickmill-Live04
1.51 × 139
LMAXNZ2-LIVE
1.77 × 22
Exness-Real
2.48 × 145
ICMarketsSC-Live11
2.72 × 18
ForexChief-DirectFX
3.00 × 3
KohleCapitalMarkets-Live
3.43 × 89
İnceleme yok
2025.10.16 03:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 03:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 03:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 03:57
Trading operations on the account were performed for only 69 days. This comprises 14.08% of days out of the 490 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 02:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.16 02:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 02:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
