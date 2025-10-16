- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
325
Profit Trade:
219 (67.38%)
Loss Trade:
106 (32.62%)
Best Trade:
22.87 USD
Worst Trade:
-28.96 USD
Profitto lordo:
872.54 USD (69 920 pips)
Perdita lorda:
-597.27 USD (59 368 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (100.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
117.86 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
1.54
Long Trade:
117 (36.00%)
Short Trade:
208 (64.00%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
0.85 USD
Profitto medio:
3.98 USD
Perdita media:
-5.63 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-178.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-178.27 USD (16)
Crescita mensile:
5.06%
Previsione annuale:
61.39%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
85.71 USD
Massimale:
178.27 USD (8.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.76% (178.27 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|92
|AUDCAD
|86
|NZDCAD
|79
|EURCAD
|26
|GBPUSD
|18
|EURUSD
|14
|USDCAD
|10
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|81
|AUDCAD
|146
|NZDCAD
|50
|EURCAD
|-139
|GBPUSD
|61
|EURUSD
|52
|USDCAD
|25
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|3K
|AUDCAD
|9.5K
|NZDCAD
|1.9K
|EURCAD
|-19K
|GBPUSD
|6.2K
|EURUSD
|5.3K
|USDCAD
|3.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +22.87 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +100.35 USD
Massima perdita consecutiva: -178.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live07" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|0.44 × 465
|
ICMarketsSC-Live08
|0.59 × 4230
|
ICMarkets-Live12
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|0.73 × 252
|
ICMarketsSC-Live07
|0.82 × 443
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|1.00 × 200
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 6
|
Exness-Real9
|1.09 × 34
|
ICMarketsSC-Live10
|1.33 × 230
|
ICMarketsSC-Live06
|1.37 × 167
|
ICMarketsSC-Live20
|1.39 × 241
|
TMGM.TradeMax-Live3
|1.50 × 12
|
FXCM-USDReal03
|1.50 × 10
|
Tickmill-Live04
|1.51 × 139
|
LMAXNZ2-LIVE
|1.77 × 22
|
Exness-Real
|2.48 × 145
|
ICMarketsSC-Live11
|2.72 × 18
|
ForexChief-DirectFX
|3.00 × 3
|
KohleCapitalMarkets-Live
|3.43 × 89
