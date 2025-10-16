SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / IC MT4 Forever
Heng Pei Liao

IC MT4 Forever

Heng Pei Liao
0 recensioni
Affidabilità
68 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 14%
ICMarketsSC-Live07
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
325
Profit Trade:
219 (67.38%)
Loss Trade:
106 (32.62%)
Best Trade:
22.87 USD
Worst Trade:
-28.96 USD
Profitto lordo:
872.54 USD (69 920 pips)
Perdita lorda:
-597.27 USD (59 368 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (100.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
117.86 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
1.54
Long Trade:
117 (36.00%)
Short Trade:
208 (64.00%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
0.85 USD
Profitto medio:
3.98 USD
Perdita media:
-5.63 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-178.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-178.27 USD (16)
Crescita mensile:
5.06%
Previsione annuale:
61.39%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
85.71 USD
Massimale:
178.27 USD (8.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.76% (178.27 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD 92
AUDCAD 86
NZDCAD 79
EURCAD 26
GBPUSD 18
EURUSD 14
USDCAD 10
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD 81
AUDCAD 146
NZDCAD 50
EURCAD -139
GBPUSD 61
EURUSD 52
USDCAD 25
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD 3K
AUDCAD 9.5K
NZDCAD 1.9K
EURCAD -19K
GBPUSD 6.2K
EURUSD 5.3K
USDCAD 3.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22.87 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +100.35 USD
Massima perdita consecutiva: -178.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live07" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live19
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 3
ICMarkets-Live17
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 16
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live09
0.44 × 465
ICMarketsSC-Live08
0.59 × 4230
ICMarkets-Live12
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live26
0.73 × 252
ICMarketsSC-Live07
0.82 × 443
HFMarketsSV-Live Server 6
1.00 × 200
ICMarkets-Live03
1.00 × 6
Exness-Real9
1.09 × 34
ICMarketsSC-Live10
1.33 × 230
ICMarketsSC-Live06
1.37 × 167
ICMarketsSC-Live20
1.39 × 241
TMGM.TradeMax-Live3
1.50 × 12
FXCM-USDReal03
1.50 × 10
Tickmill-Live04
1.51 × 139
LMAXNZ2-LIVE
1.77 × 22
Exness-Real
2.48 × 145
ICMarketsSC-Live11
2.72 × 18
ForexChief-DirectFX
3.00 × 3
KohleCapitalMarkets-Live
3.43 × 89
15 più
Non ci sono recensioni
2025.10.16 03:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 03:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 03:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 03:57
Trading operations on the account were performed for only 69 days. This comprises 14.08% of days out of the 490 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 02:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.16 02:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 02:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
