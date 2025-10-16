Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live07" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live19 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 3 ICMarkets-Live17 0.00 × 3 TradeMaxGlobal-Live10 0.00 × 16 ICMarkets-Live05 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live18 0.25 × 4 ICMarketsSC-Live09 0.44 × 465 ICMarketsSC-Live08 0.59 × 4230 ICMarkets-Live12 0.60 × 5 ICMarketsSC-Live26 0.73 × 252 ICMarketsSC-Live07 0.82 × 443 HFMarketsSV-Live Server 6 1.00 × 200 ICMarkets-Live03 1.00 × 6 Exness-Real9 1.09 × 34 ICMarketsSC-Live10 1.33 × 230 ICMarketsSC-Live06 1.37 × 167 ICMarketsSC-Live20 1.39 × 241 TMGM.TradeMax-Live3 1.50 × 12 FXCM-USDReal03 1.50 × 10 Tickmill-Live04 1.51 × 139 LMAXNZ2-LIVE 1.77 × 22 Exness-Real 2.48 × 145 ICMarketsSC-Live11 2.72 × 18 ForexChief-DirectFX 3.00 × 3 KohleCapitalMarkets-Live 3.43 × 89