SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / IC MT4 Forever
Heng Pei Liao

IC MT4 Forever

Heng Pei Liao
0 avis
Fiabilité
68 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 14%
ICMarketsSC-Live07
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
325
Bénéfice trades:
219 (67.38%)
Perte trades:
106 (32.62%)
Meilleure transaction:
22.87 USD
Pire transaction:
-28.96 USD
Bénéfice brut:
872.54 USD (69 920 pips)
Perte brute:
-597.27 USD (59 368 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (100.35 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
117.86 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
1.54
Longs trades:
117 (36.00%)
Courts trades:
208 (64.00%)
Facteur de profit:
1.46
Rendement attendu:
0.85 USD
Bénéfice moyen:
3.98 USD
Perte moyenne:
-5.63 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-178.27 USD)
Perte consécutive maximale:
-178.27 USD (16)
Croissance mensuelle:
5.06%
Prévision annuelle:
61.39%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
85.71 USD
Maximal:
178.27 USD (8.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.76% (178.27 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD 92
AUDCAD 86
NZDCAD 79
EURCAD 26
GBPUSD 18
EURUSD 14
USDCAD 10
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD 81
AUDCAD 146
NZDCAD 50
EURCAD -139
GBPUSD 61
EURUSD 52
USDCAD 25
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD 3K
AUDCAD 9.5K
NZDCAD 1.9K
EURCAD -19K
GBPUSD 6.2K
EURUSD 5.3K
USDCAD 3.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +22.87 USD
Pire transaction: -29 USD
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +100.35 USD
Perte consécutive maximale: -178.27 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live07" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live19
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 3
ICMarkets-Live17
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 16
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live09
0.44 × 465
ICMarketsSC-Live08
0.59 × 4230
ICMarkets-Live12
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live26
0.73 × 252
ICMarketsSC-Live07
0.82 × 443
HFMarketsSV-Live Server 6
1.00 × 200
ICMarkets-Live03
1.00 × 6
Exness-Real9
1.09 × 34
ICMarketsSC-Live10
1.33 × 230
ICMarketsSC-Live06
1.37 × 167
ICMarketsSC-Live20
1.39 × 241
TMGM.TradeMax-Live3
1.50 × 12
FXCM-USDReal03
1.50 × 10
Tickmill-Live04
1.51 × 139
LMAXNZ2-LIVE
1.77 × 22
Exness-Real
2.48 × 145
ICMarketsSC-Live11
2.72 × 18
ForexChief-DirectFX
3.00 × 3
KohleCapitalMarkets-Live
3.43 × 89
15 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.16 03:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 03:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 03:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 03:57
Trading operations on the account were performed for only 69 days. This comprises 14.08% of days out of the 490 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 02:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.16 02:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 02:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire