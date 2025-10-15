SinyallerBölümler
PHAM KIM QUY RuaCoder

Rua Pro

0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 767%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 421
Kârla kapanan işlemler:
1 760 (72.69%)
Zararla kapanan işlemler:
661 (27.30%)
En iyi işlem:
385.63 USD
En kötü işlem:
-284.74 USD
Brüt kâr:
11 357.78 USD (287 449 pips)
Brüt zarar:
-5 571.18 USD (205 766 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
53 (102.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
838.87 USD (13)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.38%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
156
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
10.05
Alış işlemleri:
1 103 (45.56%)
Satış işlemleri:
1 318 (54.44%)
Kâr faktörü:
2.04
Beklenen getiri:
2.39 USD
Ortalama kâr:
6.45 USD
Ortalama zarar:
-8.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-389.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-575.63 USD (4)
Aylık büyüme:
12.56%
Yıllık tahmin:
152.34%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
575.63 USD (14.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.59% (475.42 USD)
Varlığa göre:
1.97% (325.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCADf 1365
EURUSDf 488
EURGBPf 194
NZDCADf 166
AUDNZDf 133
GBPNZDf 75
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCADf 2.3K
EURUSDf 953
EURGBPf 1.9K
NZDCADf 440
AUDNZDf 49
GBPNZDf 201
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCADf 76K
EURUSDf -5.3K
EURGBPf -10K
NZDCADf 16K
AUDNZDf -7.3K
GBPNZDf 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +385.63 USD
En kötü işlem: -285 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +102.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -389.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Bot running status combined with expert management.
Bots in use: Rua_Ninja, Rua_Kate_Pham, Rua_Midas, Rua_Bwave
Total number of setups for the account is 9. With different currency pairs running is 7 (Audcad, Nzdcad, EURUSD, EURGBP,AUDNZD,GBPNZD,NZDCHF)

Capital is divided into small parts for each setup to help reduce drawdown to the lowest level while still achieving optimal profit.


İnceleme yok
2025.10.18 00:14
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
