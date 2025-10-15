SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Rua Pro
PHAM KIM QUY RuaCoder

Rua Pro

PHAM KIM QUY RuaCoder
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2025 768%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 429
Bénéfice trades:
1 768 (72.78%)
Perte trades:
661 (27.21%)
Meilleure transaction:
385.63 USD
Pire transaction:
-284.74 USD
Bénéfice brut:
11 368.83 USD (288 202 pips)
Perte brute:
-5 571.18 USD (205 766 pips)
Gains consécutifs maximales:
53 (102.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
838.87 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.38%
Dernier trade:
34 il y a des minutes
Trades par semaine:
146
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
10.07
Longs trades:
1 109 (45.66%)
Courts trades:
1 320 (54.34%)
Facteur de profit:
2.04
Rendement attendu:
2.39 USD
Bénéfice moyen:
6.43 USD
Perte moyenne:
-8.43 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-389.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-575.63 USD (4)
Croissance mensuelle:
12.72%
Prévision annuelle:
154.33%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
575.63 USD (14.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.59% (475.42 USD)
Par fonds propres:
1.97% (325.53 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCADf 1372
EURUSDf 488
EURGBPf 194
NZDCADf 167
AUDNZDf 133
GBPNZDf 75
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCADf 2.3K
EURUSDf 953
EURGBPf 1.9K
NZDCADf 442
AUDNZDf 49
GBPNZDf 201
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCADf 77K
EURUSDf -5.3K
EURGBPf -10K
NZDCADf 16K
AUDNZDf -7.3K
GBPNZDf 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +385.63 USD
Pire transaction: -285 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +102.55 USD
Perte consécutive maximale: -389.23 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Bot running status combined with expert management.
Bots in use: Rua_Ninja, Rua_Kate_Pham, Rua_Midas, Rua_Bwave
Total number of setups for the account is 9. With different currency pairs running is 7 (Audcad, Nzdcad, EURUSD, EURGBP,AUDNZD,GBPNZD,NZDCHF)

Capital is divided into small parts for each setup to help reduce drawdown to the lowest level while still achieving optimal profit.


Aucun avis
2025.10.18 00:14
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Rua Pro
35 USD par mois
768%
0
0
USD
17K
USD
26
100%
2 429
72%
100%
2.04
2.39
USD
13%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.