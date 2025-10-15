- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
2 429
Bénéfice trades:
1 768 (72.78%)
Perte trades:
661 (27.21%)
Meilleure transaction:
385.63 USD
Pire transaction:
-284.74 USD
Bénéfice brut:
11 368.83 USD (288 202 pips)
Perte brute:
-5 571.18 USD (205 766 pips)
Gains consécutifs maximales:
53 (102.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
838.87 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.38%
Dernier trade:
34 il y a des minutes
Trades par semaine:
146
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
10.07
Longs trades:
1 109 (45.66%)
Courts trades:
1 320 (54.34%)
Facteur de profit:
2.04
Rendement attendu:
2.39 USD
Bénéfice moyen:
6.43 USD
Perte moyenne:
-8.43 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-389.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-575.63 USD (4)
Croissance mensuelle:
12.72%
Prévision annuelle:
154.33%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
575.63 USD (14.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.59% (475.42 USD)
Par fonds propres:
1.97% (325.53 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCADf
|1372
|EURUSDf
|488
|EURGBPf
|194
|NZDCADf
|167
|AUDNZDf
|133
|GBPNZDf
|75
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCADf
|2.3K
|EURUSDf
|953
|EURGBPf
|1.9K
|NZDCADf
|442
|AUDNZDf
|49
|GBPNZDf
|201
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCADf
|77K
|EURUSDf
|-5.3K
|EURGBPf
|-10K
|NZDCADf
|16K
|AUDNZDf
|-7.3K
|GBPNZDf
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +385.63 USD
Pire transaction: -285 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +102.55 USD
Perte consécutive maximale: -389.23 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Bot running status combined with expert management.
Bots in use: Rua_Ninja, Rua_Kate_Pham, Rua_Midas, Rua_Bwave
Total number of setups for the account is 9. With different currency pairs running is 7 (Audcad, Nzdcad, EURUSD, EURGBP,AUDNZD,GBPNZD,NZDCHF)
Capital is divided into small parts for each setup to help reduce drawdown to the lowest level while still achieving optimal profit.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
35 USD par mois
768%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
26
100%
2 429
72%
100%
2.04
2.39
USD
USD
13%
1:500