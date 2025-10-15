- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
961
Kârla kapanan işlemler:
346 (36.00%)
Zararla kapanan işlemler:
615 (64.00%)
En iyi işlem:
1 168.87 USD
En kötü işlem:
-684.00 USD
Brüt kâr:
10 603.55 USD (1 480 071 pips)
Brüt zarar:
-8 675.95 USD (308 565 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (398.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 484.80 USD (14)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.54%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.81
Alış işlemleri:
731 (76.07%)
Satış işlemleri:
230 (23.93%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
2.01 USD
Ortalama kâr:
30.65 USD
Ortalama zarar:
-14.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
50 (-623.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-773.94 USD (5)
Aylık büyüme:
28.14%
Yıllık tahmin:
341.43%
Algo alım-satım:
5%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 477.16 USD
Maksimum:
2 384.53 USD (48.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.02% (2 384.53 USD)
Varlığa göre:
8.01% (366.37 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|576
|USOUSD-STD
|342
|VIX.
|13
|NAS100.
|13
|GBPUSD-STD
|4
|EURAUD-STD
|3
|GBPJPY-STD
|2
|CL-OIL-STD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD-STD
|949
|USOUSD-STD
|-552
|VIX.
|1.5K
|NAS100.
|-80
|GBPUSD-STD
|59
|EURAUD-STD
|110
|GBPJPY-STD
|83
|CL-OIL-STD
|-22
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD-STD
|31K
|USOUSD-STD
|99K
|VIX.
|15K
|NAS100.
|-38K
|GBPUSD-STD
|1.2K
|EURAUD-STD
|5K
|GBPJPY-STD
|1.5K
|CL-OIL-STD
|-144
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 168.87 USD
En kötü işlem: -684 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +398.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -623.57 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
-
PrestigeTrade Secure safe your port.
Minimum deposit : $1,000
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
45%
0
0
USD
USD
4.6K
USD
USD
34
5%
961
36%
100%
1.22
2.01
USD
USD
45%
1:500