SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / PrestigeTrade Secure
Nattapon Tanapatsopon

PrestigeTrade Secure

Nattapon Tanapatsopon
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 45%
VTMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
961
Kârla kapanan işlemler:
346 (36.00%)
Zararla kapanan işlemler:
615 (64.00%)
En iyi işlem:
1 168.87 USD
En kötü işlem:
-684.00 USD
Brüt kâr:
10 603.55 USD (1 480 071 pips)
Brüt zarar:
-8 675.95 USD (308 565 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (398.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 484.80 USD (14)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.54%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.81
Alış işlemleri:
731 (76.07%)
Satış işlemleri:
230 (23.93%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
2.01 USD
Ortalama kâr:
30.65 USD
Ortalama zarar:
-14.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
50 (-623.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-773.94 USD (5)
Aylık büyüme:
28.14%
Yıllık tahmin:
341.43%
Algo alım-satım:
5%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 477.16 USD
Maksimum:
2 384.53 USD (48.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.02% (2 384.53 USD)
Varlığa göre:
8.01% (366.37 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-STD 576
USOUSD-STD 342
VIX. 13
NAS100. 13
GBPUSD-STD 4
EURAUD-STD 3
GBPJPY-STD 2
CL-OIL-STD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-STD 949
USOUSD-STD -552
VIX. 1.5K
NAS100. -80
GBPUSD-STD 59
EURAUD-STD 110
GBPJPY-STD 83
CL-OIL-STD -22
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-STD 31K
USOUSD-STD 99K
VIX. 15K
NAS100. -38K
GBPUSD-STD 1.2K
EURAUD-STD 5K
GBPJPY-STD 1.5K
CL-OIL-STD -144
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 168.87 USD
En kötü işlem: -684 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +398.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -623.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

  • PrestigeTrade Secure  safe your port.

Minimum deposit : $1,000

İnceleme yok
2025.10.15 08:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.84% of days out of 238 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
PrestigeTrade Secure
Ayda 30 USD
45%
0
0
USD
4.6K
USD
34
5%
961
36%
100%
1.22
2.01
USD
45%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.