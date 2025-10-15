SignauxSections
Nattapon Tanapatsopon

PrestigeTrade Secure

Nattapon Tanapatsopon
0 avis
Fiabilité
34 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 45%
VTMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
961
Bénéfice trades:
346 (36.00%)
Perte trades:
615 (64.00%)
Meilleure transaction:
1 168.87 USD
Pire transaction:
-684.00 USD
Bénéfice brut:
10 603.55 USD (1 480 071 pips)
Perte brute:
-8 675.95 USD (308 565 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (398.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 484.80 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.54%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
43
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.81
Longs trades:
731 (76.07%)
Courts trades:
230 (23.93%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
2.01 USD
Bénéfice moyen:
30.65 USD
Perte moyenne:
-14.11 USD
Pertes consécutives maximales:
50 (-623.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-773.94 USD (5)
Croissance mensuelle:
28.14%
Prévision annuelle:
341.43%
Algo trading:
5%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 477.16 USD
Maximal:
2 384.53 USD (48.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
45.02% (2 384.53 USD)
Par fonds propres:
8.01% (366.37 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD-STD 576
USOUSD-STD 342
VIX. 13
NAS100. 13
GBPUSD-STD 4
EURAUD-STD 3
GBPJPY-STD 2
CL-OIL-STD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD-STD 949
USOUSD-STD -552
VIX. 1.5K
NAS100. -80
GBPUSD-STD 59
EURAUD-STD 110
GBPJPY-STD 83
CL-OIL-STD -22
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD-STD 31K
USOUSD-STD 99K
VIX. 15K
NAS100. -38K
GBPUSD-STD 1.2K
EURAUD-STD 5K
GBPJPY-STD 1.5K
CL-OIL-STD -144
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 168.87 USD
Pire transaction: -684 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +398.96 USD
Perte consécutive maximale: -623.57 USD

  • PrestigeTrade Secure  safe your port.

Minimum deposit : $1,000

Aucun avis
2025.10.15 08:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.84% of days out of 238 days of the signal's entire lifetime.
