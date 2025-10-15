- Crescita
Trade:
961
Profit Trade:
346 (36.00%)
Loss Trade:
615 (64.00%)
Best Trade:
1 168.87 USD
Worst Trade:
-684.00 USD
Profitto lordo:
10 603.55 USD (1 480 071 pips)
Perdita lorda:
-8 675.95 USD (308 565 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (398.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 484.80 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.54%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.81
Long Trade:
731 (76.07%)
Short Trade:
230 (23.93%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
2.01 USD
Profitto medio:
30.65 USD
Perdita media:
-14.11 USD
Massime perdite consecutive:
50 (-623.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-773.94 USD (5)
Crescita mensile:
28.14%
Previsione annuale:
341.43%
Algo trading:
5%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 477.16 USD
Massimale:
2 384.53 USD (48.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.02% (2 384.53 USD)
Per equità:
8.01% (366.37 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|576
|USOUSD-STD
|342
|VIX.
|13
|NAS100.
|13
|GBPUSD-STD
|4
|EURAUD-STD
|3
|GBPJPY-STD
|2
|CL-OIL-STD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD-STD
|949
|USOUSD-STD
|-552
|VIX.
|1.5K
|NAS100.
|-80
|GBPUSD-STD
|59
|EURAUD-STD
|110
|GBPJPY-STD
|83
|CL-OIL-STD
|-22
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD-STD
|31K
|USOUSD-STD
|99K
|VIX.
|15K
|NAS100.
|-38K
|GBPUSD-STD
|1.2K
|EURAUD-STD
|5K
|GBPJPY-STD
|1.5K
|CL-OIL-STD
|-144
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Best Trade: +1 168.87 USD
Worst Trade: -684 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +398.96 USD
Massima perdita consecutiva: -623.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
PrestigeTrade Secure safe your port.
Minimum deposit : $1,000
Non ci sono recensioni
