Nattapon Tanapatsopon

PrestigeTrade Secure

Nattapon Tanapatsopon
0 recensioni
Affidabilità
34 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 45%
VTMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
961
Profit Trade:
346 (36.00%)
Loss Trade:
615 (64.00%)
Best Trade:
1 168.87 USD
Worst Trade:
-684.00 USD
Profitto lordo:
10 603.55 USD (1 480 071 pips)
Perdita lorda:
-8 675.95 USD (308 565 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (398.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 484.80 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.54%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.81
Long Trade:
731 (76.07%)
Short Trade:
230 (23.93%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
2.01 USD
Profitto medio:
30.65 USD
Perdita media:
-14.11 USD
Massime perdite consecutive:
50 (-623.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-773.94 USD (5)
Crescita mensile:
28.14%
Previsione annuale:
341.43%
Algo trading:
5%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 477.16 USD
Massimale:
2 384.53 USD (48.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.02% (2 384.53 USD)
Per equità:
8.01% (366.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-STD 576
USOUSD-STD 342
VIX. 13
NAS100. 13
GBPUSD-STD 4
EURAUD-STD 3
GBPJPY-STD 2
CL-OIL-STD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-STD 949
USOUSD-STD -552
VIX. 1.5K
NAS100. -80
GBPUSD-STD 59
EURAUD-STD 110
GBPJPY-STD 83
CL-OIL-STD -22
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-STD 31K
USOUSD-STD 99K
VIX. 15K
NAS100. -38K
GBPUSD-STD 1.2K
EURAUD-STD 5K
GBPJPY-STD 1.5K
CL-OIL-STD -144
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 168.87 USD
Worst Trade: -684 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +398.96 USD
Massima perdita consecutiva: -623.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

  • PrestigeTrade Secure  safe your port.

Minimum deposit : $1,000

Non ci sono recensioni
2025.10.15 08:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.84% of days out of 238 days of the signal's entire lifetime.
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.