İşlemler:
107
Kârla kapanan işlemler:
86 (80.37%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (19.63%)
En iyi işlem:
58.68 USD
En kötü işlem:
-9 999.71 USD
Brüt kâr:
1 038.56 USD (25 384 pips)
Brüt zarar:
-10 150.00 USD (7 461 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (708.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
708.99 USD (29)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.44%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
12 gün
Düzelme faktörü:
-0.91
Alış işlemleri:
76 (71.03%)
Satış işlemleri:
31 (28.97%)
Kâr faktörü:
0.10
Beklenen getiri:
-85.15 USD
Ortalama kâr:
12.08 USD
Ortalama zarar:
-483.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-33.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9 999.71 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
61%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9 925.39 USD
Maksimum:
9 999.71 USD (930.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.24% (2.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|37
|35
|USDJPY
|22
|NZDCAD
|5
|AUDCAD
|4
|AUDUSD
|3
|USDCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|43
|-9.3K
|USDJPY
|88
|NZDCAD
|3
|AUDCAD
|3
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|4.3K
|0
|USDJPY
|13K
|NZDCAD
|117
|AUDCAD
|150
|AUDUSD
|28
|USDCAD
|120
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +58.68 USD
En kötü işlem: -10 000 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +708.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.53 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-13" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 3
|
DooPrime-Live 4
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|0.08 × 24
|
ICMarketsSC-Live04
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|0.13 × 158
|
Coinexx-Demo
|0.21 × 28
|
Tickmill-Live02
|0.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live33
|0.57 × 14
|
360Capital-Real
|0.75 × 4
|
Exness-Real7
|0.77 × 13
|
XMGlobal-Real 251
|0.77 × 13
|
EGlobal-Classic3
|0.80 × 10
|
Monex-Server3
|1.00 × 1
|
XMGlobal-Real 6
|1.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live14
|1.09 × 153
|
Exness-Real27
|1.30 × 23
|
BlackBullMarkets-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|1.71 × 28
