SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Daniel FX Layering
Daniel Chng Chin Huang

Daniel FX Layering

Daniel Chng Chin Huang
0 inceleme
Güvenilirlik
112 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
0%
FBS-Real-13
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
107
Kârla kapanan işlemler:
86 (80.37%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (19.63%)
En iyi işlem:
58.68 USD
En kötü işlem:
-9 999.71 USD
Brüt kâr:
1 038.56 USD (25 384 pips)
Brüt zarar:
-10 150.00 USD (7 461 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (708.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
708.99 USD (29)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.44%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
12 gün
Düzelme faktörü:
-0.91
Alış işlemleri:
76 (71.03%)
Satış işlemleri:
31 (28.97%)
Kâr faktörü:
0.10
Beklenen getiri:
-85.15 USD
Ortalama kâr:
12.08 USD
Ortalama zarar:
-483.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-33.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9 999.71 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
61%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9 925.39 USD
Maksimum:
9 999.71 USD (930.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.24% (2.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 37
archived 35
USDJPY 22
NZDCAD 5
AUDCAD 4
AUDUSD 3
USDCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 43
archived -9.3K
USDJPY 88
NZDCAD 3
AUDCAD 3
AUDUSD 1
USDCAD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 4.3K
archived 0
USDJPY 13K
NZDCAD 117
AUDCAD 150
AUDUSD 28
USDCAD 120
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +58.68 USD
En kötü işlem: -10 000 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +708.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.53 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-13" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 6
VantageInternational-Live 9
0.00 × 5
RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 3
DooPrime-Live 4
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live25
0.08 × 24
ICMarketsSC-Live04
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.13 × 158
Coinexx-Demo
0.21 × 28
Tickmill-Live02
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live33
0.57 × 14
360Capital-Real
0.75 × 4
Exness-Real7
0.77 × 13
XMGlobal-Real 251
0.77 × 13
EGlobal-Classic3
0.80 × 10
Monex-Server3
1.00 × 1
XMGlobal-Real 6
1.00 × 2
Tickmill-Live09
1.00 × 4
ICMarketsSC-Live14
1.09 × 153
Exness-Real27
1.30 × 23
BlackBullMarkets-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live12
1.71 × 28
15 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol


🔔 Recommended Broker(My signal work best with these brokers)


İnceleme yok
2025.10.15 04:37
Trading operations on the account were performed for only 39 days. This comprises 5.01% of days out of the 779 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 04:37
80% of trades performed within 22 days. This comprises 2.82% of days out of the 779 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Daniel FX Layering
Ayda 35 USD
0%
0
0
USD
1.1K
USD
112
61%
107
80%
100%
0.10
-85.15
USD
0%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.