Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-13" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live32 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 9 ICMarketsSC-Live15 0.00 × 6 VantageInternational-Live 9 0.00 × 5 RoboForex-ECN-2 0.00 × 2 Pepperstone-Edge12 0.00 × 3 DooPrime-Live 4 0.00 × 7 ICMarketsSC-Live25 0.08 × 24 ICMarketsSC-Live04 0.13 × 8 ICMarketsSC-Live05 0.13 × 158 Coinexx-Demo 0.21 × 28 Tickmill-Live02 0.22 × 9 ICMarketsSC-Live33 0.57 × 14 360Capital-Real 0.75 × 4 Exness-Real7 0.77 × 13 XMGlobal-Real 251 0.77 × 13 EGlobal-Classic3 0.80 × 10 Monex-Server3 1.00 × 1 XMGlobal-Real 6 1.00 × 2 Tickmill-Live09 1.00 × 4 ICMarketsSC-Live14 1.09 × 153 Exness-Real27 1.30 × 23 BlackBullMarkets-Live 1.50 × 2 ICMarketsSC-Live12 1.71 × 28