Daniel Chng Chin Huang

Daniel FX Layering

Daniel Chng Chin Huang
0 recensioni
Affidabilità
112 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
0%
FBS-Real-13
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
107
Profit Trade:
86 (80.37%)
Loss Trade:
21 (19.63%)
Best Trade:
58.68 USD
Worst Trade:
-9 999.71 USD
Profitto lordo:
1 038.56 USD (25 384 pips)
Perdita lorda:
-10 150.00 USD (7 461 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (708.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
708.99 USD (29)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.70%
Ultimo trade:
39 minuti fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
12 giorni
Fattore di recupero:
-0.91
Long Trade:
76 (71.03%)
Short Trade:
31 (28.97%)
Fattore di profitto:
0.10
Profitto previsto:
-85.15 USD
Profitto medio:
12.08 USD
Perdita media:
-483.33 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-33.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9 999.71 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
61%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9 925.39 USD
Massimale:
9 999.71 USD (930.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.56% (5.94 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 37
archived 35
USDJPY 22
NZDCAD 5
AUDCAD 4
AUDUSD 3
USDCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 43
archived -9.3K
USDJPY 88
NZDCAD 3
AUDCAD 3
AUDUSD 1
USDCAD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 4.3K
archived 0
USDJPY 13K
NZDCAD 117
AUDCAD 150
AUDUSD 28
USDCAD 120
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +58.68 USD
Worst Trade: -10 000 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +708.99 USD
Massima perdita consecutiva: -33.53 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 6
VantageInternational-Live 9
0.00 × 5
RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 3
DooPrime-Live 4
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live25
0.08 × 24
ICMarketsSC-Live04
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.13 × 158
Coinexx-Demo
0.21 × 28
Tickmill-Live02
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live33
0.57 × 14
360Capital-Real
0.75 × 4
Exness-Real7
0.77 × 13
XMGlobal-Real 251
0.77 × 13
EGlobal-Classic3
0.80 × 10
Monex-Server3
1.00 × 1
XMGlobal-Real 6
1.00 × 2
Tickmill-Live09
1.00 × 4
ICMarketsSC-Live14
1.09 × 153
Exness-Real27
1.30 × 23
BlackBullMarkets-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live12
1.71 × 28
15 più
🔔 Recommended Broker(My signal work best with these brokers)


2025.10.15 04:37
Trading operations on the account were performed for only 39 days. This comprises 5.01% of days out of the 779 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 04:37
80% of trades performed within 22 days. This comprises 2.82% of days out of the 779 days of the signal's entire lifetime.
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.