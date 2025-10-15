- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
107
Profit Trade:
86 (80.37%)
Loss Trade:
21 (19.63%)
Best Trade:
58.68 USD
Worst Trade:
-9 999.71 USD
Profitto lordo:
1 038.56 USD (25 384 pips)
Perdita lorda:
-10 150.00 USD (7 461 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (708.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
708.99 USD (29)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.70%
Ultimo trade:
39 minuti fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
12 giorni
Fattore di recupero:
-0.91
Long Trade:
76 (71.03%)
Short Trade:
31 (28.97%)
Fattore di profitto:
0.10
Profitto previsto:
-85.15 USD
Profitto medio:
12.08 USD
Perdita media:
-483.33 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-33.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9 999.71 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
61%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9 925.39 USD
Massimale:
9 999.71 USD (930.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.56% (5.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|37
|archived
|35
|USDJPY
|22
|NZDCAD
|5
|AUDCAD
|4
|AUDUSD
|3
|USDCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|43
|archived
|-9.3K
|USDJPY
|88
|NZDCAD
|3
|AUDCAD
|3
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|4.3K
|archived
|0
|USDJPY
|13K
|NZDCAD
|117
|AUDCAD
|150
|AUDUSD
|28
|USDCAD
|120
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +58.68 USD
Worst Trade: -10 000 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +708.99 USD
Massima perdita consecutiva: -33.53 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 3
|
DooPrime-Live 4
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|0.08 × 24
|
ICMarketsSC-Live04
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|0.13 × 158
|
Coinexx-Demo
|0.21 × 28
|
Tickmill-Live02
|0.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live33
|0.57 × 14
|
360Capital-Real
|0.75 × 4
|
Exness-Real7
|0.77 × 13
|
XMGlobal-Real 251
|0.77 × 13
|
EGlobal-Classic3
|0.80 × 10
|
Monex-Server3
|1.00 × 1
|
XMGlobal-Real 6
|1.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live14
|1.09 × 153
|
Exness-Real27
|1.30 × 23
|
BlackBullMarkets-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|1.71 × 28
