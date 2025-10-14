SinyallerBölümler
Aleksandr Ryzhkov

Airobomakers

Aleksandr Ryzhkov
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 13%
Tickmill-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
302
Kârla kapanan işlemler:
150 (49.66%)
Zararla kapanan işlemler:
152 (50.33%)
En iyi işlem:
153.82 USD
En kötü işlem:
-257.16 USD
Brüt kâr:
6 038.52 USD (6 670 854 pips)
Brüt zarar:
-3 351.69 USD (1 330 417 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (991.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
991.22 USD (15)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.59%
En son işlem:
21 dakika önce
Hafta başına işlemler:
147
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
4.29
Alış işlemleri:
187 (61.92%)
Satış işlemleri:
115 (38.08%)
Kâr faktörü:
1.80
Beklenen getiri:
8.90 USD
Ortalama kâr:
40.26 USD
Ortalama zarar:
-22.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-527.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-527.03 USD (12)
Aylık büyüme:
13.30%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
572.14 USD
Maksimum:
626.14 USD (5.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.28% (625.72 USD)
Varlığa göre:
0.34% (87.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 47
ETHUSD 44
USDJPY 43
BTCUSD 26
US500 26
US30 24
USTEC 19
GBPJPY 13
EURJPY 12
JP225 12
EURUSD 10
GBPUSD 7
USDCAD 5
USDCHF 4
NZDUSD 3
AUDUSD 3
DE40 2
XTIUSD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -157
ETHUSD 1.4K
USDJPY 218
BTCUSD 1.4K
US500 2
US30 -75
USTEC 31
GBPJPY 45
EURJPY -75
JP225 186
EURUSD -73
GBPUSD -55
USDCAD -30
USDCHF -20
NZDUSD -35
AUDUSD -38
DE40 23
XTIUSD -28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 5.4K
ETHUSD 359K
USDJPY 12K
BTCUSD 4.8M
US500 10K
US30 -121K
USTEC 4.4K
GBPJPY 3.2K
EURJPY -747
JP225 217K
EURUSD -660
GBPUSD -779
USDCAD -107
USDCHF -57
NZDUSD -515
AUDUSD -295
DE40 13K
XTIUSD -78
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +153.82 USD
En kötü işlem: -257 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +991.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -527.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Darwinex-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.13 × 16
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.05 × 184
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
İnceleme yok
2025.10.14 12:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Airobomakers
Ayda 30 USD
13%
0
0
USD
26K
USD
3
97%
302
49%
100%
1.80
8.90
USD
4%
1:100
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.