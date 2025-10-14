- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
302
Kârla kapanan işlemler:
150 (49.66%)
Zararla kapanan işlemler:
152 (50.33%)
En iyi işlem:
153.82 USD
En kötü işlem:
-257.16 USD
Brüt kâr:
6 038.52 USD (6 670 854 pips)
Brüt zarar:
-3 351.69 USD (1 330 417 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (991.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
991.22 USD (15)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.59%
En son işlem:
21 dakika önce
Hafta başına işlemler:
147
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
4.29
Alış işlemleri:
187 (61.92%)
Satış işlemleri:
115 (38.08%)
Kâr faktörü:
1.80
Beklenen getiri:
8.90 USD
Ortalama kâr:
40.26 USD
Ortalama zarar:
-22.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-527.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-527.03 USD (12)
Aylık büyüme:
13.30%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
572.14 USD
Maksimum:
626.14 USD (5.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.28% (625.72 USD)
Varlığa göre:
0.34% (87.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|47
|ETHUSD
|44
|USDJPY
|43
|BTCUSD
|26
|US500
|26
|US30
|24
|USTEC
|19
|GBPJPY
|13
|EURJPY
|12
|JP225
|12
|EURUSD
|10
|GBPUSD
|7
|USDCAD
|5
|USDCHF
|4
|NZDUSD
|3
|AUDUSD
|3
|DE40
|2
|XTIUSD
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-157
|ETHUSD
|1.4K
|USDJPY
|218
|BTCUSD
|1.4K
|US500
|2
|US30
|-75
|USTEC
|31
|GBPJPY
|45
|EURJPY
|-75
|JP225
|186
|EURUSD
|-73
|GBPUSD
|-55
|USDCAD
|-30
|USDCHF
|-20
|NZDUSD
|-35
|AUDUSD
|-38
|DE40
|23
|XTIUSD
|-28
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|5.4K
|ETHUSD
|359K
|USDJPY
|12K
|BTCUSD
|4.8M
|US500
|10K
|US30
|-121K
|USTEC
|4.4K
|GBPJPY
|3.2K
|EURJPY
|-747
|JP225
|217K
|EURUSD
|-660
|GBPUSD
|-779
|USDCAD
|-107
|USDCHF
|-57
|NZDUSD
|-515
|AUDUSD
|-295
|DE40
|13K
|XTIUSD
|-78
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +153.82 USD
En kötü işlem: -257 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +991.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -527.03 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.13 × 16
|
RannForex-Server
|0.29 × 7
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
Exness-MT5Real12
|0.98 × 60
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.05 × 184
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
OxSecurities-Live
|1.22 × 9
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
13%
0
0
USD
USD
26K
USD
USD
3
97%
302
49%
100%
1.80
8.90
USD
USD
4%
1:100